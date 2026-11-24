전진선 경기 양평군수가 지난 23일 양서고등학교 종합교육관에서 3학년 학생 240여 명을 대상으로 특강을 열고 미래를 준비하는 자세와 도전정신의 중요성을 강조했다.

24일 양평군에 따르면 이번 특강은 수능을 마치고 졸업을 앞둔 학생들에게 삶의 경험과 지혜를 전하고 미래 설계에 필요한 동기를 부여하기 위해 마련됐다.

▲전진선 양평군수가 양서고교 학생들을 대상으로 특강을 하고 있다. ⓒ양평군

전 군수는 자신의 학창 시절과 공직 생활 경험을 소개하며 꾸준한 노력과 철저한 준비가 성공의 밑거름이라고 강조했다. 또한 사회 진출 이후에는 책임감을 갖고 주변을 세심하게 살피는 자세가 개인의 경쟁력과 조직 내 신뢰를 높인다고 조언했다.

아울러 양평군의 주요 군정 방향을 소개하고 전세사기 피해 예방과 주거 계약 시 유의사항 등 사회생활에 필요한 실생활 정보도 전달했다.

전진선 군수는 "우리 지역의 가장 큰 자산은 미래를 이끌어갈 학생들"이라며 "학생들이 지역 안에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 양평군 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.