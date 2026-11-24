▲조세일 의정부시의회 의장(오른쪽)과 김규수 의정부교육장이 23일 교육 협력 체계 구축을 위한 업무 협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시의회

◇의정부시의회-의정부교육지원청 '지역교육 협력체계 구축' 업무협약 체결

의정부시의회는 23일 의정부교육지원청과 '지역교육 협력체계 구축 및 학생 민주시민교육 활성화를 위한 업무 협약'을 체결했다.

협약에 따라 두 기관은 의정부다운 민주시민교육 공동 프로그램 개발·운영, 학생 정책 제안 프로젝트 운영, 지역교육 협력 거버넌스 구축 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

◇‘노후하수관로 정밀조사 사업’ 대상지 선정…싱크홀 예방

의정부시는 기후에너지환경부가 추진하는 ‘노후하수관로 정밀조사 사업’ 대상지로 선정됨에 따라 관내 30년 이상 된 노후 하수관로 116.67km 구간에 대한 정밀조사를 추진한다.

이번 사업은 도심지 지반침하(싱크홀) 사고의 주요 원인으로 꼽히는 노후 하수관로의 결함을 사전에 파악하고, 체계적인 정비계획을 수립하기 위해 추진된다. 시는 이번 선정으로 약 200억 원의 국도비 지원 기반을 마련함에 따라 관내 노후 하수관로에 대한 정밀조사를 본격화할 예정이다.

주요 조사 대상은 의정부시 전역에 매설된 30년 이상 된 노후 하수관로 116.67km 구간이다. 시는 전문 용역업체와 계약을 체결하고 전문 인력과 첨단 장비를 투입해 △하수관로 내부 CCTV 촬영 및 육안 정밀조사 △지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 도로 하부 공동 조사 △관로 파손·누수 및 퇴적 상태 점검 등을 집중적으로 실시할 계획이다.

◇인도네시아 보고르시 대표단, 물관리 선진 도시 의정부 방문

인도네시아 공공사업부(상수도국·주거인프라전략국) 및 보고르시 지방상수도공사(PDAM), 현지 협력사 등 대표단 11명(한국물산업협의회 포함 총 15명)이 18일 첨단 상수도 행정 및 시설 견학을 위해 의정부시를 방문했다.

이번 방문은 한국물산업협의회(KWP)가 주관하는 ‘인도네시아 보고르시 지방상수도공사 스마트 물관리(SWM) 타당성조사 초청연수’의 일환으로, 의정부시의 선진화된 상수도 관리 시스템과 스마트 관망관리 인프라를 벤치마킹하기 위해 마련됐다.

자카르타 위성도시인 보고르시(인구 약 107만 명)는 현재 상수도 보급률 65.27%, 유수율 74.59% 수준으로, 인도네시아 공공사업부 정책 담당자들과 보고르시 실무진은 유수율 94.4%를 달성한 의정부시의 체계적인 관망 운영과 누수 저감 기술을 집중적으로 살폈다.