▲김철환 천안시의원 ⓒ프레시안 DB

국민의힘 충남도당 윤리위원회로부터 당원권 정지 2년의 중징계를 받은 김철환 천안시의원이 법적 대응에 나섰다.

김 의원은 24일 대전지방법원 천안지원에 징계처분 효력정지 가처분을 신청했다.

김 의원에 따르면 국민의힘 충남도당 윤리위원회는 지난 16일 김 의원이 SNS에 천안을 당원협의회 운영위원장과 관계자들을 특정할 수 있는 내용을 게시하고 비하·모욕적 표현을 사용해 당의 위신을 훼손했다는 이유로 당원권 정지 2년을 의결했다.

당초 징계 안건에는 당무 비협조와 SNS 게시글을 통한 당협 관계자 비하 등 두 가지 사안이 상정됐으나 최종 징계 사유에는 SNS 게시글 관련 내용만 반영된 것으로 알려졌다.

김 의원은 징계과정에서 충분한 소명 기회와 방어권을 보장받지 못했다고 주장했다.

윤리위 회부 통보 이후 구체적인 징계 사유와 관련 자료의 열람을 요청했으나 도당 측이 자료 제공이 어렵다는 입장을 밝혀 충분한 준비 없이 소명에 나섰다는 것이다.

소명시간도 30분 가량에 그쳤으며 당일 징계가 결정됐다고 설명했다.

징계 안건의 제소 과정과 심의 절차에도 문제를 제기했다.

김 의원은 자신이 천안을 당협 당연직 운영위원임에도 당협 차원의 안건 상정이나 심의가 없었으며 제소 주체에 대한 설명도 달라졌다고 주장했다.

징계 수위의 형평성에 대해서도 이의를 제기했다.

김 의원은 해당 게시글이 당의 쇄신과 경각심을 촉구하기 위한 공익적 목적에서 작성됐으며, 윤리위 소명 과정에서 일부 과격한 표현에 대해 유감을 표명하고 재발 방지를 약속했다 고 밝혔다.

그러면서 과거 유사한 SNS 발언에 대한 당의 징계 사례와 비교해 이번 처분이 과도하다고 주장했다.

김 의원은 법원의 가처분 판단과 별도로 국민의힘 중앙윤리위원회에도 이의신청을 제기할 계획이다.

김 의원은 “이번 징계는 절차상 하자가 있었다고 판단한다”며 “정해진 절차에 따라 차분히 바로잡겠다”고 말했다.