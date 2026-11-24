추미애 경기도지사가 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사 최종 결정을 앞두고 정부 평가위원회에 참석해 사업 추진 필요성을 강조했다.

24일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정투자평가 분과위원회에서 접경지역의 국가안보 기여와 지역 균형발전을 고려해 사업을 추진해야 한다고 밝혔다.

▲추미애 경기도지사가 24일 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사 최종 결정을 앞두고 정부 평가위원회에 참석했다. ⓒ경기도

추 지사는 "포천과 철원은 70여 년간 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내한 지역"이라며 "그동안 발전하지 못했다는 이유로 앞으로도 투자받지 못하는 일이 반복돼서는 안 된다"고 말했다.

포천~철원 고속도로는 세종~포천 고속도로를 강원 철원까지 연장하는 사업으로, 포천시 신북나들목(IC)부터 철원군 신철원까지 24㎞ 구간에 왕복 4차로를 건설한다. 총사업비는 1조3305억 원으로 전액 국비가 투입될 예정이다.

도는 사업이 추진되면 수도권과 강원 북부 간 교통 접근성이 개선되고 접경지역의 산업·관광 활성화와 지역 균형발전에 기여할 것으로 기대하고 있다.

도는 앞으로도 강원특별자치도와 포천시, 철원군 등 관계기관과 협력해 예비타당성조사 통과와 사업의 조속한 추진에 나설 계획이다.