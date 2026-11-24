▲권오중 천안시의원 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

권오중 천안시의원이 사회복무요원의 효율적인 인력운용을 위해 행정기관 배치를 검토할 것을 집행부에 주문했다.

권 의원은 24일 천안시의회 제294회 제2차 정례회 복지정책과 소관 행정사무감사에서 행정수요 증가와 공무원 인력 부족 문제를 언급하며 사회복무요원의 행정업무 지원 필요성을 제기했다.

천안시가 의회에 제출한 자료에 따르면 현재 사회복무요원 292명은 123개 사회복지시설에 배치돼 근무하고 있다.

시설별로 적게는 1명에서 많게는 4~5명이 배치돼 있으며 행정기관에 배치된 인원은 없다.

천안시는 과거 사회복무요원을 행정부서에도 배치했으나 각종 사건·사고와 문서 유출 등의 문제가 발생하면서 병무청과 협의를 거쳐 사회복지시설 중심으로 배치 방침을 변경했다.

경영미 복지정책과장은 “과거 사회복무요원 근무 과정에서 사건·사고와 기밀문서 유출 등의 문제가 발생한 사례가 있어 현재는 행정기관에 배치하지 않고 있다”고 설명했다.

이에 권 의원은 과거 문제가 있었다는 이유로 행정기관 배치를 전면 배제하기보다 개인별 역량과 업무 특성을 고려해 필요한 부서에 배치하는 방안을 검토해야 한다고 강조했다.

특히 이용 아동이 20명 안팎인 지역아동센터에 사회복무요원 3~4명 이상을 배치하는 것이 효율적인지 살펴볼 필요가 있다고 지적했다.

경기 여주시와 충북 청주시, 강원 강릉시 등 다른 지방자치단체에서는 사회복무요원을 일반행정이나 행정보조 업무에 배치한 사례가 있다.

권 의원은 윤은미 복지정책국장에게 다른 지방자치단체의 운영사례와 천안시의 배치 현황을 비교·분석해 시장에게 건의하는 등 사회복무요원을 효율적으로 활용할 수 있는 방안을 마련해달라고 당부했다.