▲ⓒ전북테크노파크

전북디자인센터는 도내 디자인지원사업 참여기업의 개발 성과를 점검하고 시장 경쟁력을 평가하기 위해 오는 12월 2일 전북디자인센터에서 '2026년 디자인지원사업 결과물 품평회'를 개최한다.

전북디자인센터는 이번 품평회는 디자인 분야 전문가들이 참여해 제품·브랜드·패키지·콘텐츠 등 분야별 개발 결과물의 창의성, 심미성, 완성도 및 사업화 가능성을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행된다고 24일 밝혔다.

또한 센터는 전문가 평가를 통해 우수 디자인 결과물을 발굴하고, 도출된 평가 의견을 향후 지원사업의 성과 확산과 지원체계 개선을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

아울러 오는 12월 3일부터 9일까지 전북디자인센터 1층 전시관에서 열리는 '제8회 전북특별자치도 디자인데이'와 연계해 이번 지원사업의 개발 성과를 도민과 디자인산업 관계자들에게 선보일 예정이다.

전북디자인센터 관계자는 "이번 품평회가 디자인 개발 성과를 객관적으로 점검하고 시장 활용 가능성을 확인하는 자리"라며 "기업의 디자인 성과가 제품 경쟁력 향상과 실질적인 사업화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.