▲천안시의회 경제산업위원회 회의 모습 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안시 조직개편안이 8시간 넘는 심의 끝에 시의회 상임위원회를 통과했다.

다만 심의과정에서 집행부의 사전협의 부족과 부실한 자료 준비 등이 도마 위에 올랐다.

천안시의회 경제산업위원회는 24일 294회 2차 정례회 2차 회의를 열고 전날 의결을 보류했던 ‘천안시 행정기구 및 정원 조례 전부개정 조례안’과 ‘천안시 사무 위임 조례 일부개정 조례안’을 재심의해 수정 가결했다.

주요 수정 사항으로는 집행부가 제안한 ‘신속허가과’ 명칭을 기존 ‘허가과’로 유지하기로 한 점이 눈에 띈다.

이번 조직개편안에 따르면 천안시 공무원 정원은 136명 늘어난다.

전략산업국은 경제전략국으로, 행정자치국은 행정안전국으로, 문화체육국은 문화체육관광국으로, 건설안전교통국은 교통건설국으로 각각 명칭이 변경된다.

시장 직속 소통홍보관을 비롯해 AI혁신담당관, 통합돌봄과, 스포츠산업과, 먹거리정책과 등 22개 부서가 신설된다.

반면 스마트도시추진과, K컬처박람회추진과, 농수산물도매시장관리사업소 등 18개 부서는 폐지된다.

조직개편안은 상임위 심의과정에서 적지 않은 진통을 겪었다.

집행부가 의회와 충분한 협의 없이 사무공간 이전·배치를 진행한데다 의원들의 요청자료에서도 잦은 오탈자가 발견되는 등 준비 소홀 문제가 불거지면서 심의가 장기화됐다.

류제국 의원은 회의 말미에 향후 조직개편이나 각종 안건심의에 대비해 집행부가 보다 세심하고 충실하게 자료를 준비할 것을 주문했다.

이번 조직개편안과 관련 조례안은 시의회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.