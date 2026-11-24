▲ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)이 도내 학생과 학교 밖 청소년의 교육비 바우처 사용을 독려하기 위해 내년 1월까지 두 가지 경품 이벤트를 진행한다.

전북은행은 24일 전북에듀페이는 전북특별자치도교육청이 도내 학생과 학교 밖 청소년에게 학습·진로지원비를 카드 바우처로 지급하는 사업이라고 밝혔다.

이번 행사는 별도 응모 없이 조건 충족 시 자동 추첨되는 방식으로 운영된다.

먼저 '바우처 지원비 소진' 이벤트는 오는 12월 31일까지 바우처를 100% 사용한 대상 고객 중 500명을 추첨해 GS25 편의점 5000원 모바일쿠폰을 내년 1월 20일 이후 지급한다.

'카드 발급·이용' 이벤트는 카드를 신규 발급하고 내년 1월 31일까지 바우처를 누적 5만 원 이상 결제한 고객이 대상이다.

추첨을 통해 ▲에듀 대상(1명) 갤럭시탭 S10 FE ▲에듀 우수상(2명) 에어팟 프로 3 ▲에듀 장려상(30명) 올리브영 모바일쿠폰 1만 원권 ▲에듀 행운상(100명) GS25 편의점 조건부 모바일쿠폰 5000원권을 제공하며, 당첨자는 내년 2월 20일 이후 발표된다.

전북은행 관계자는 "전북에듀페이 바우처가 학생들에게 적재적소에 쓰이고 신규 고객도 편리하게 이용할 수 있도록 마련한 행사"라며 "앞으로도 지역 교육복지 증진에 보탬이 되도록 노력하겠다"고 말했다.