정부가 추진하는 ‘미래대응기금’ 신설로 임실군의 재정이 최대 1403억 원까지 줄어들 수 있다는 분석이 나오면서 지역사회의 위기감이 커지고 있다.
국가 미래성장을 위한 투자라는 명분에는 공감하지만, 그 재원을 지방교부세에서 충당할 경우 재정 여건이 열악한 지방자치단체의 살림살이가 직격탄을 맞을 수 있다는 우려다.
임실군의회는 지난 20일 열린 제357회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 김종수 의원이 대표발의한 ‘미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 재원 보장 및 지방재정 자율성 확보 촉구 건의안’을 채택했다.
군의회에 따르면 미래대응기금 신설로 예상되는 임실군의 보통교부세 감소 규모는 약 1036억 원이다. 여기에 2026년도 초과세수 정산분 가운데 미반영될 가능성이 있는 약 367억 원을 더하면 전체 재정 영향은 최대 1403억 원에 이를 것으로 추산됐다.
임실군처럼 자체 세입 기반이 취약하고 지방교부세 의존도가 높은 농촌지역에 1400억 원대 재정 감소는 단순한 예산 조정을 넘어 주민 생활과 지역의 존립 기반을 흔들 수 있는 규모다.
특히 지방교부세는 주민복지와 생활 기반시설 확충, 농업·농촌 지원, 지역경제 활성화 등 주민의 일상과 직결된 사업을 뒷받침하는 핵심 재원이다. 교부세가 줄어들 경우 각종 현안사업의 축소나 지연은 물론 행정서비스의 질 저하로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.
임실군의회는 건의안을 통해 정부와 국회에 ▲지방교부세 산정재원 축소 방안 전면 재검토 ▲일반재원 보장 ▲2026년도 초과세수 정산분의 안정적 반영 ▲국가와 지방의 부담 방지 및 재정운용 자율성 확보 ▲농촌·인구감소지역의 재정 여건을 고려한 기금 배분과 지방의 실질적인 참여 보장 등을 촉구했다.
김종수 의원은 “국가의 미래를 위한 투자와 지방재정의 안정은 서로 대립하는 목표가 아니다”며 “보통교부세는 주민복지와 생활 기반시설 등 지역의 기본적인 행정서비스를 지탱하는 핵심 재원”이라고 강조했다.
이어 “지방이 스스로 미래를 준비할 수 있도록 최소한의 재정 기반부터 보장해야 한다”며 “대한민국의 미래를 지방의 일방적인 희생 위에 세워서는 안 된다”고 지적했다.
이번 건의안은 정부의 미래 투자 필요성을 인정하면서도 그 비용을 재정이 취약한 지방에 전가해서는 안 된다는 지방의 절박한 경고로 풀이된다.
임실군의회는 건의문을 정부와 국회 등 관계기관에 전달하고, 미래대응기금의 재원 조달과 배분 과정에 지방의 의견이 실질적으로 반영될 수 있도록 제도 개선을 요구할 방침이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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