정부가 추진하는 ‘미래대응기금’ 신설로 임실군의 재정이 최대 1403억 원까지 줄어들 수 있다는 분석이 나오면서 지역사회의 위기감이 커지고 있다.

국가 미래성장을 위한 투자라는 명분에는 공감하지만, 그 재원을 지방교부세에서 충당할 경우 재정 여건이 열악한 지방자치단체의 살림살이가 직격탄을 맞을 수 있다는 우려다.

임실군의회는 지난 20일 열린 제357회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 김종수 의원이 대표발의한 ‘미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 재원 보장 및 지방재정 자율성 확보 촉구 건의안’을 채택했다.

군의회에 따르면 미래대응기금 신설로 예상되는 임실군의 보통교부세 감소 규모는 약 1036억 원이다. 여기에 2026년도 초과세수 정산분 가운데 미반영될 가능성이 있는 약 367억 원을 더하면 전체 재정 영향은 최대 1403억 원에 이를 것으로 추산됐다.

▲ 전북 특별자치도 임실군의회.ⓒ

임실군처럼 자체 세입 기반이 취약하고 지방교부세 의존도가 높은 농촌지역에 1400억 원대 재정 감소는 단순한 예산 조정을 넘어 주민 생활과 지역의 존립 기반을 흔들 수 있는 규모다.

특히 지방교부세는 주민복지와 생활 기반시설 확충, 농업·농촌 지원, 지역경제 활성화 등 주민의 일상과 직결된 사업을 뒷받침하는 핵심 재원이다. 교부세가 줄어들 경우 각종 현안사업의 축소나 지연은 물론 행정서비스의 질 저하로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.

임실군의회는 건의안을 통해 정부와 국회에 ▲지방교부세 산정재원 축소 방안 전면 재검토 ▲일반재원 보장 ▲2026년도 초과세수 정산분의 안정적 반영 ▲국가와 지방의 부담 방지 및 재정운용 자율성 확보 ▲농촌·인구감소지역의 재정 여건을 고려한 기금 배분과 지방의 실질적인 참여 보장 등을 촉구했다.

김종수 의원은 “국가의 미래를 위한 투자와 지방재정의 안정은 서로 대립하는 목표가 아니다”며 “보통교부세는 주민복지와 생활 기반시설 등 지역의 기본적인 행정서비스를 지탱하는 핵심 재원”이라고 강조했다.

이어 “지방이 스스로 미래를 준비할 수 있도록 최소한의 재정 기반부터 보장해야 한다”며 “대한민국의 미래를 지방의 일방적인 희생 위에 세워서는 안 된다”고 지적했다.

이번 건의안은 정부의 미래 투자 필요성을 인정하면서도 그 비용을 재정이 취약한 지방에 전가해서는 안 된다는 지방의 절박한 경고로 풀이된다.

임실군의회는 건의문을 정부와 국회 등 관계기관에 전달하고, 미래대응기금의 재원 조달과 배분 과정에 지방의 의견이 실질적으로 반영될 수 있도록 제도 개선을 요구할 방침이다.