▲23일 손훈모 전남광주 순천시장이 신청사 개청일인 이날, 미즈여성아동병원에서 태어난 아이와 가족을 격려하며 기념촬영하고있다.2026.11.23.ⓒ순천시

전남광주통합특별시 공공산후조리원 9호점이 2027년 1월 순천 미즈여성아동병원에서 운영을 시작한다.

24일 순천시에 따르면, 공공산후조리원 9호점은 산모실 15실(장애인 전용 1실 포함)로, 지금까지 조성된 산후조리원 중 가장 큰 규모다.

1호~4호점은 해남과 강진, 완도, 나주 등 서부권에, 5~8호는 순천과 광양, 여수에서 운영 중이며 모두 산모실 10실 규모다.

공공산후조리원 이용 신청은 옛 전남 주민이면 가능하며 이용료는 2주에 160만 원, 3주 240만 원, 4주 320만 원이다. 기초수급자 등 감면 대상자는 이용료의 70%를 감면 받을 수 있다.

공공산후조리원 9호점을 보유한 순천시는 5호점(현대여성아동병원)에 이어 두번째 공공산후조리원을 보유한 도시가 됐다.

순천시 출생아 수는 2024년 1452명, 2025년 1522명으로 꾸준히 늘고 있고, 올해 10월 기준 출생아 수는 1500명으로 전년 같은 기간보다 204명(15.7%) 증가하며 출산 친화도시 경쟁력을 보여줬다.

이는 같은 기간 전국 증가율 13.2%, 옛 전남 증가율 11.1%를 웃도는 수치로, 전남 시·군 중 출생아 수 1위를 보였다.

한편, 손훈모 순천시장은 지난 23일 신청사 개청일에 태어난 신생아 가족을 찾아 새 생명 탄생을 축하하고 응원을 전했다.

손 시장은 자신의 SNS에 "신청사 개청일인 오늘 순천에서 태어난 새 생명을 모든 시민과 함께 축복하고 싶어 미즈병원을 찾았다"고 글을 올렸다.

이어 "순천의 새출발과 함께 첫 생일을 맞은 아이와 가족들에게 축하인사를 드린다"며 "순천에서 나고 자란 우리 아이들이 건강하고 반짝이는 주인공으로 자라나길 진심으로 바란다"고 말했다.