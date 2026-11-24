용인특례시는 ‘신봉초, 흥덕지구 골목상권’을 골목형상점가로 지정했다고 24일 밝혔다.

골목형상점가는 소상공인이 운영하는 점포가 일정 기준 이상 밀집한 지역에 대해 상권 경쟁력 향상 및 영업 기반 확대를 위해 지방자치단체가 지정한다.

▲용인특례시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

용인의 경우, 상업지역 2000㎡ 내 소상공인 점포가 25곳 이상(상업지역이 아닐 경우 20곳) 밀집한 지역을 골목형상점가로 지정하고 있다.

이번에 골목형상점가로 신규 지정된 ‘신봉초 골목형상점가’는 수지구 신봉1로 157 일대(8454㎡ 규모)에 110개 점포가 운영되고 있으며, ‘흥덕지구 골목형상점가’는 기흥구 흥덕2로75번길 38 일대(9175.4㎡ 규모) 94개 점포가 밀집해 있는 곳이다.

이들 골목형상점가 내 점포들은 정해진 요건을 기준을 근거로 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있다.

또 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단을 비롯해 경기도와 경기도시장상권진흥원 등이 추진하는 상권 활성화 지원·공모사업에도 참여할 수 있다.

이상일 시장은 "골목형상점가 지정은 지역 소상공인들이 온누리상품권과 다양한 지원사업을 활용할 수 있는 기반을 마련하는 일"이라며 "각 상권이 고유한 특색과 경쟁력을 살려 성장할 수 있도록 상인들과 지속적으로 소통하고 골목상권에 실질적인 도움이 되는 사업을 확대하겠다"고 말했다.