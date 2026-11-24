경남도는 도·시군 공무원 노동조합과 광역단위 단체협약 조인식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 조인식에는 박완수 경상남도지사를 비롯해 한진희 경남도청공무원노동조합위원장·강수동 전국공무원노동조합 경남지역본부장· 손민배 창원시공무원노동조합위원장·장정석 창녕군공무원노동조합위원장 등 노사 교섭위원 20명이 참석했다.

이번 협약은 2018년 최초 교섭 요구 이후 교섭창구 단일화와 입장 조율 등 오랜 논의를 거쳐 마련됐다.

▲경남도-도·시군 공무원 노동조합과 단체협약 조인식을 가지고 있다. ⓒ경남도

노사는 올해 4월 상견례에 이어 실무교섭을 진행하며 도와 시·군의 여건, 안건별 입장 차이를 조율하고 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 합의에 이르렀다.

협약에는 ▲재난·선거업무 종사자의 처우 개선 노력 ▲시·군 인력 동원 시 협의 ▲중복감사 방지와 감사자료 요구 최소화 ▲교육기회 확대 노력 등 현장 공무원들의 실질적인 어려움을 덜기 위한 내용이 담겼다.

박완수 경남도지사는 "2018년 시작된 교섭이 오랜 논의 끝에 협약 체결로 이어졌다"고 하면서 "도와 시·군의 임용권자는 다르지만 공무원 모두 도민을 위해 일하고 있는 만큼 궁극적으로 목적은 같다"고 강조했다.

그러면서 "이번에 합의하지 못한 부분도 계속 협의하면서 추가로 합의할 수 있는 부분이 있다면 함께 노력하자"고 의미를 부여했다.

강수동 전국공무원노동조합 경남지역본부장은 "이번 협약이 도와 시·군 공무원들의 협력과 연대를 보여주는 뜻깊은 결실이라고 평가한다"며 "일부 반영되지 못한 사항은 노사협의회를 통해 보완하고 경남도와 함께 공직사회의 불합리한 관행을 개선해 나가기를 기대한다"고 말했다.