전북자치도 남원시 스마트 경로당 비대면 진료 사업이 시행 1년 만에 누적이용 350건을 기록하며 의료취약지역 공공의료 모델로 안착하고 있다.

이 사업은 디지털 기기 사용이 익숙하지 않은 노인들의 곁에서 방문간호사가 진료예약부터 화상 진료, 약국 연계까지 돕는 것이다.

▲ⓒ남원시

남원시는 지난해 11월 24일 읍·면 거점 경로당 16개소를 대상으로 비대면 진료 시범운영을 시작한 데 이어 올해 4월 1일부터 정식 운영에 들어갔다.

지난 23일 기준 누적 비대면 진료 이용 건수는 350건으로 집계됐다. 실제 이용자는 43명이며, 이들 대부분이 지속적으로 서비스를 이용하면서 다음 진료 예약까지 이어지고 있어 사업의 안정적인 정착과 높은 재이용률을 보여주고 있다.

이번 사업은 의료기관이 동지역에 집중돼 병원 방문에 상당한 시간과 이동부담을 겪는 읍·면지역 거동불편 어르신들의 의료접근성을 높이기 위해 추진됐다.

어르신들이 평소 이용하는 경로당을 건강관리 거점으로 활용하는 전국 최초 스마트 경로당 연계 비대면 진료 모델로 운영되고 있다는 점에서 의미를 더하고 있다.

특히 단순히 의사와 환자를 화상으로 연결하는 데 그치지 않고 건강 상태 확인부터 비대면 진료, 처방, 약국 연계, 의약품 수령까지 이어지는 통합운영체계를 구축한 것이 특징이다.

사업의 중심에는 비대면 진료 전담 방문간호사가 있다. 방문간호사는 정기적으로 경로당을 찾아 혈압 측정 등 건강 상태를 확인하고 건강상담을 진행한다.

비대면 진료가 필요할 경우 예약과 접수는 물론 화상 진료 과정 전반을 지원하며 의료서비스 이용을 돕고 있다.

특히 청력 저하나 디지털 기기 사용의 어려움으로 의료진과 원활한 의사소통이 쉽지 않은 어르신들에게 진료 절차를 안내하고 의사와 약사 간 소통을 지원하는 역할도 수행하고 있다.

이러한 현장 중심 지원은 디지털 취약계층인 고령자들이 비대면 진료를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 하는 핵심 기반으로 평가받고 있다.

진료 이후에는 환자가 선택한 약국과 연계해 의약품 수령 절차를 지원하고 있으며, 약사는 전화상담이나 복약지도서를 통해 복약지도를 제공하는 등 사후관리도 이어지고 있다.

남원시는 사업 초기부터 의료기관과 약국의 참여 확대에도 힘써왔다.

그 결과 참여 의료기관은 7개소에서 8개소로, 약국은 22개소에서 25개소로 늘어나 이용자들의 선택권도 넓어졌다.

이용 편의성 향상을 위한 플랫폼 개선도 지속적으로 추진했다. 예약·변경·취소 기능을 보완하는 등 운영 효율성을 높였으며, 올해 4월부터는 개인카드와 보건소 법인카드를 활용한 결제 실증을 시작해 현장 수납절차를 간소화하고 고령 이용자의 결제 불편 해소에도 나서고 있다.

남원시는 앞으로 단순한 경로당 확대보다 실제 진료 수요가 있는 어르신과 참여 의료기관을 연결하는 데 중점을 두고 사업을 운영할 계획이다.

의료기관과 거점 경로당 간 환자 매칭을 강화하고 이용자 교육과 플랫폼 기능 개선을 통해 서비스 안정성과 편의성을 높여 나갈 방침이다.

또한 2027년 지방소멸대응기금 확보를 통해 플랫폼 고도화와 전담인력 확충, 권역별 운영체계 강화도 추진할 예정이다.

남원시 관계자는 "스마트 경로당 비대면 진료는 병원까지 이동하기 어려운 거동불편 어르신들이 익숙한 생활공간에서 건강을 확인하고 필요한 진료를 받을 수 있도록 마련한 사업"이라며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영하고 의료기관, 약국과 긴밀히 협력해 어르신들이 안심하고 이용할 수 있는 지역 맞춤형 의료서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.