광주 지역의 미세먼지(PM-10) 농도가 지난 10년간 약 40% 감소하며 대기 질이 뚜렷하게 개선된 것으로 나타났다.

광주보건환경연구원은 24일 지역 내 11개 도시대기측정망에서 365일 수집한 자료를 종합 분석한 '2025년 대기질 평가보고서'를 발간했다고 밝혔다.

보고서에 따르면 2025년 광주 지역 미세먼지 연평균 농도는 26㎍/㎥로, 2015년의 43㎍/㎥에 비해 약 40% 낮아져 뚜렷한 개선 추세를 보였다. 초미세먼지(PM-2.5), 오존(O3) 등 다른 주요 대기오염물질 농도 역시 국가 및 지역 대기환경기준을 충족했다.

전년과 비교했을 때는 일부 항목에서 소폭 악화된 수치를 보였다. 미세먼지 농도는 전년과 동일한 수준을 유지했으나, 초미세먼지는 15㎍/㎥로 1㎍/㎥ 증가했다.

▲전남광주통합특별시 광주청사ⓒ연합뉴스

기후에너지환경부에 따르면 아황산가스(SO2) 연간평균치 0.02ppm 이하, 이산화질소(NO2) 연간평균치 0.03ppm 이하, 초미세먼지는 연간평균치 15㎍/㎥ 이하 등이 기준치다.

가스상 오염물질 중 이산화질소(NO2)는 0.0010ppm 감소했으나, 오존(O3)은 0.0016ppm, 아황산가스(SO2)는 0.0003ppm, 일산화탄소(CO)는 0.02ppm 각각 증가한 것으로 조사됐다.

연구원은 이번 보고서에서 다양한 그래프와 그림을 활용해 대기질 분석 결과를 시각화함으로써 시민들이 지역 대기환경의 현황과 변화 추이를 한눈에 파악할 수 있도록 구성했다.

보고서 전문은 전남광주통합특별시 누리집에서 누구나 열람할 수 있으며, 중앙부처와 관계기관에도 배포돼 대기환경 정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

광주보건환경연구원 관계자는 "이러한 개선 추세는 12월부터 이듬해 3월까지 고농도 시기에 시행되는 '미세먼지 계절관리제'와 같은 지속적인 정책 노력이 반영된 결과로 분석된다"면서 "국외 미세먼지를 유입시키는 북서풍보다 남동풍 계열의 바람이 우세한 해에 농도가 더 낮게 나타나는 등 기상 조건의 영향도 큰 것으로 보인다"고 말했다.