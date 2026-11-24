진병영 경남 함양군수가 내년에는 지역에 활력을 불어넣고 청년 일자리와 더 나은 생활환경 제공에 중점을 두고 군정을 운영한다는 방침을 밝혔다.

진 군수는 24일 열린 군의회 정례회 시정 연설에서 이같이 군정 운영 방향을 제시했다.

군은 내년도 예산안을 올해보다 146억 원(2.06%) 증가한 7226억 원 규모로 편성해 군의회에 제출했다.

일반회계 6428억 원과 특별회계 798억 원으로 구성된 내년 예산안은 웰니스 문화관광에 420억 원·스마트 도시행정 1693억 원·선순환 지역경제 1768억 원·모두의 동행복지 1534억 원을 반영했다.

▲진병영 함양군수 시정연설. ⓒ함양군

진 군수는 "민선 9기 핵심 목표인 청년 일자리 2000개 창출을 위해 함양형 일자리 사업을 추진하겠다"며 "청년들이 일자리를 찾아 지역을 떠나지 않고 함양에서 경제활동을 이어갈 수 있는 기반을 넓히겠다"고 말했다.

진 군수는 또 "운림지구 노후 주거지 정비와 거면·인당 지구 농촌 공간 정비사업을 추진한다"면서 "지역의 자연과 문화·휴양자원을 연결해 방문객들이 지역 곳곳을 둘러보고 머물 수 있는 체류형 관광 기반도 넓힌다"고 밝혔다.

진병영 군수는 "내년은 문화관광을 통한 새로운 성장 기회 창출·도시환경 개선으로 정주 여건 향상·지역경제 활성화를 통한 소득 증대·촘촘한 복지체계 구축을 통한 군민 삶의 질 향상에 중점을 둔다"고 하면서 "군민과 함께 새로운 함양의 미래를 열어가겠다"고 강조했다.