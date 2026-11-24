▲계명문화대학교 ‘2026 커리어TALK 직무·채용박람회’ 운영 모습ⓒ계명문화대

(취업을 준비하는 청년들에게 가장 절실한 것은 막연한 취업 정보보다 실제 기업을 만나고 현직자의 경험을 들을 수 있는 기회다. 대학 캠퍼스가 청년들의 취업 고민을 풀어주는 현장 취업 플랫폼으로 변신했다.

계명문화대학교는 최근 교내 수련관에서 'K+산학협력융합박람회'와 연계한 '2026 커리어TALK 직무·채용박람회'를 개최하고 재학생과 졸업생, 지역 청년들에게 다양한 취업 기회를 제공했다고 24일 밝혔다.

지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 박람회는 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업의 하나로, 단순한 취업정보 제공에서 벗어나 직무 탐색부터 기업 현장면접, 취업정책 상담까지 취업 준비의 전 과정을 한자리에서 경험하도록 구성한 것이 특징이다.

가장 관심을 모은 곳은 기업 채용존이었다.

㈜사조대림을 비롯해 ㈜모간(채용대행기업 아데코코리아), 대구24시바른동물의료센터, ㈜패스트뷰, ㈜에이치티솔루션, 대성금속공업㈜ 등 6개 기업이 참여해 현장채용면접을 진행했으며, 참가자들은 오퍼레이터와 수의테크니션, 에디터, 기자 등 다양한 직무의 채용 기회를 살펴보고 기업 관계자와 직접 면접을 진행하며 취업 가능성을 타진했다.

이는 채용공고를 검색하고 서류를 제출하는 데 그쳤던 구직 활동이 기업 담당자와 마주 앉는 실전 경험으로 이어진 셈이다.

직무존에서는 6개 분야 현직자들이 멘토로 나서 직무별 업무 환경과 요구 역량, 취업 준비 과정 등 소개와 함께, 현업에서 활동하는 졸업생 선배들도 멘토로 참여해 취업 성공 경험과 현장의 생생한 이야기를 들려주면서 후배들에게 현실적인 길잡이 역할을 했다.

취업지원 정책을 안내하는 정책존도 운영됐다. 대학일자리플러스센터와 재학생 맞춤형 고용서비스, 국민취업지원제도 등을 소개하고 참가자별 상황에 맞춘 1대1 상담을 진행해 활용할 수 있는 취업지원 제도를 안내했다.

딱딱한 취업 상담에서 벗어난 체험 프로그램도 눈길을 끌었다. AI 사원증 굿즈 제작과 골격 스타일 진단을 활용한 퍼스널브랜딩 프로그램은 참가자들이 자신의 강점과 개성을 발견하고 취업 과정에서 자신을 효과적으로 표현하는 방법을 고민하는 기회가 됐다.

이번 박람회는 기업에는 필요한 인재를 만날 기회를, 청년들에게는 직무 이해와 현장 채용의 문을 열어줬다는 점에서 의미가 있다. 기업 채용과 현직자 멘토링, 취업정책을 하나로 연결해 취업 준비의 실효성을 높였다는 평가다.

김재현 계명문화대 대학일자리플러스센터장은 "이번 박람회는 청년들이 현직자의 생생한 경험을 듣고 기업 채용 담당자와 직접 만날 수 있도록 마련한 자리"며, "앞으로도 지역 기업 및 유관기관과의 협력을 확대해 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년들이 실질적인 취업 기회를 얻을 수 있도록 현장 중심의 취업지원을 강화하겠다"고 말했다.