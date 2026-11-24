▲서남부종합스포츠타운 조감도 ⓒ대전시

대전서남부 종합스포츠타운 체육시설 건립사업이 본격화된다.

대전시는 계룡건설산업을 체육시설 건립공사 실시설계 적격자로 선정하고 본격적인 실시설계에 들어갔다고 24일 밝혔다.

시는 지난 9월 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식의 기본설계 평가를 마치고 지난달 6일 계룡건설산업을 실시설계 적격자로 확정했다.

서남부 종합스포츠타운은 유성구 학하동 일원 76만3497㎡ 부지에 총사업비 1조437억원을 투입해 체육시설과 주거·상업·공원 시설을 조성하는 대규모 복합단지 개발사업이다.

주요 체육시설로는 2만석 규모의 종합운동장과 4650석 규모의 다목적체육관, 준비운동장, 테니스장 등이 들어선다.

종합운동장과 다목적체육관을 연결하는 입체보행동선을 비롯해 가족단위 방문객을 위한 플레이존과 문화행사용 이벤트 광장 등도 조성된다.

시는 경기 개최 여부와 관계없이 시민들이 일상적으로 이용할 수 있는 문화·휴식 공간을 마련해 스포츠와 여가가 어우러진 복합공간으로 활용할 계획이다.

실시설계 과정에서 시설 간 접근성과 관람 편의성, 유지관리 효율성 등을 검토하고 우선시공분 착수 등 후속 절차를 거쳐 2029년 12월까지 체육시설 건립을 마무리할 방침이다.

허태정 대전시장은 “서남부 종합스포츠타운은 단순한 체육시설을 넘어 시민의 일상에 스포츠와 문화, 휴식이 함께하는 대전의 새로운 랜드마크가 될 것”이라며 “사업 추진에 속도를 내 차질 없이 완공하겠다”고 말했다.