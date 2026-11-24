▲ⓒ정읍시

전북 정읍시가 내년도 복지정책의 핵심 방향을 복지 사각지대 해소와 위기가구 보호에 맞췄다.

정읍시는 24일 구절초회의실에서 이 같은 내용을 담은 '제6기 정읍시 지역사회보장계획(2027~2030년)'의 첫해 시행계획을 심의했다.

이번 시행계획은 노인과 장애인의 건강·돌봄 지원 및 이동 편의 증진에 초점을 맞췄다.

아동·청소년의 안전한 성장 환경 조성과 취약계층 자립 지원 사업도 포함됐다.

아울러 복지 지원이 닿지 않는 이웃을 적극 발굴하고, 지역 의료·돌봄 서비스로 위기가구 적기 지원 및 민간 복지기관과 함께 지역 복지안전망을 강화할 방침이다.

특히 제6기 계획은 2027년부터 4년간 정읍시 복지정책의 기준점이 되며, 시는 매년 변화하는 지역 여건을 반영해 연차별 시행계획을 수립할 방침이다.

심의회에는 정읍시 지역사회보장협의체 위원과 관계 공무원 등 50여 명이 참석해 사업의 실효성과 지역 적합성을 점검했다.

시는 심의 과정에서 도출된 의견을 계획에 반영하고 향후 추진 성과를 지속적으로 관리할 예정이다.

이학수 정읍시장은 "지역사회보장계획은 시민 한 분 한 분의 삶을 살피고 지역이 함께 복지를 만들어 가는 약속"이라며 "시와 민간 복지기관, 지역사회가 힘을 모아 촘촘한 복지를 만들어 가겠다"고 밝혔다.