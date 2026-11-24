한국전력공사가 추진 중인 '345kV 신고흥-신임실 송전선로 건설사업'과 관련해 24일 남원 춘향문화예술회관 소공연장에서 개최된 주민설명회가 시민들의 외면 속에 사실상 무산됐다.

이날 설명회는 한국전력이 남원시 주민들을 대상으로 사업개요와 추진 절차를 설명하고 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 행사장 입구에는 '남원시 주민 대상 사업설명회 개최'를 알리는 대형 현수막이 설치됐지만, 정작 설명회장 내부에는 주민 참석자가 극히 적어 대부분의 좌석이 빈 채 남겨졌다.

수백 석 규모의 객석은 행사 시작 시간 이후에도 빈 자리가 대부분을 차지했으며, 사업 관계자와 일부 취재진을 제외하면 일반 시민의 참여는 손에 꼽을 정도였다.

▲ⓒ프레시안

반면 설명회장 입구에는 송전선로 건설에 반대하는 주민대책위원회 관계자들이 현수막과 피켓을 들고 항의활동을 벌였다.

참석자들은 "주민 의견 수렴 없이 추진되는 초고압 송전선로 건설을 반대한다", "주민 생존권을 위협하는 송전탑 건설을 중단하라" 등의 구호를 외치며 사업 중단을 촉구했다.

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주민대책위는 특히 송전선로가 통과할 경우 발생할 수 있는 산림 훼손과 경관 파괴, 재산권 침해, 지역공동체 갈등 등을 우려하고 있다. 또한 정부의 전력 정책 부담을 농촌지역 주민들에게 전가하는 방식의 사업 추진에 문제를 제기하고 있다.

이날 설명회가 사실상 무산된 배경에는 사업 추진 과정에 대한 지역사회의 불신과 무관심이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 일부 주민들은 설명회 자체가 형식적 절차에 불과하다고 판단해 참석하지 않은 것으로 알려졌다.

남원지역에서는 최근까지도 초고압 송전선로 건설계획을 둘러싸고 주민 반발이 이어지고 있으며, 주민대책위원회와 시민단체를 중심으로 반대 여론이 확산되고 있다.

주민대책위 관계자는 "주민들이 설명회를 외면한 것은 사업에 동의해서가 아니라 이미 결론이 정해진 절차라고 생각하기 때문"이라며 "주민의 삶과 직결된 문제인 만큼 충분한 협의와 공감대 형성이 우선돼야 한다"고 말했다.

한편 한국전력은 주민 의견 수렴 절차와 노선 검토 과정을 지속적으로 진행할 방침인 것으로 알려져 향후 갈등이 계속될 전망이다.