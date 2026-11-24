전남광주통합특별시가 내년도 뉴미디어 홍보 예산을 올해보다 20배 넘게 증액 편성하면서 시의회의 거센 질타를 받았다. 특히 전체 예산의 90% 가까이를 '인플루언서 활용'에 쏟아붓는 계획에 대해 "성과 검증도 없이 시민 혈세를 낭비하는 것"이라는 비판이 쏟아졌다.

24일 전남광주통합시의회 행정소방위원회에서 열린 대변인실 소관 2027년도 본예산안 심사에서 '뉴미디어 전략마케팅' 사업의 과도한 예산 증액과 유사·중복 문제를 집중적으로 지적됐다.

이숙희 의원(북구1)은 "대변인실은 뉴미디어전략마케팅 예산을 올해 1억 2000만 원에서 내년 25억 원으로, 23억 8000만 원(1983%) 증액 편성했다"며 "이 중 대형 인플루언서 8억 원, 중형 9억 원, 소형 5억 원 등 인플루언서 활용(100~150명)에만 22억 원이 책정됐다"고 지적했다.

이 의원은 "예산 사정이 어려운 상황에서 기존 사업의 성과 검증도 없이 예산을 20배 넘게 늘리는 것은 납득하기 어렵다"며 "특히 22억 원에 달하는 예산을 구체적인 내역 없이 각각 1식으로 편성해 적정성을 판단하기조차 어렵게 만들었다"고 질타했다.

이어 "홍보는 얼마나 많은 인플루언서를 섭외했느냐가 아니라 시민에게 필요한 정보를 얼마나 효과적으로 전달했느냐로 평가해야 한다"며 "구체적인 산출근거와 사업 간 차별성이 명확하게 입증되지 않는다면 증액분을 인정하기 어렵다"고 지적했다.

▲이숙희 의원(북구1)이 24일 대변인실 소관 2027년도 본예산안 심의에서 질의하고 있다.2026.11.24ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

유사·중복 사업 문제도 도마 위에 올랐다. 대변인실은 이 사업과 별개로 '시정홍보 콘텐츠 제작(7억 3400만 원)', '성수동 팝업스토어 운영(10억 원)' 등 다른 사업에도 인플루언서 섭외, 온라인 광고 명목의 예산을 중복으로 편성한 것으로 드러났다.

이 의원은 "사업명은 다르지만 인플루언서 협업, 온라인 광고 등 유사한 홍보방식이 여러 사업에 반복 편성됐다"며 "명확한 구분 없이 예산만 늘릴 경우 재정 낭비로 이어질 우려가 크다"고 지적했다.

다른 의원들의 비판도 이어졌다. 박문옥 의원은 "시장이 시정연설에서 8000억 원의 부채를 갚겠다며 긴축재정을 언급했는데 어떻게 홍보 예산만 이렇게 늘릴 수 있느냐"며 "어려운 민생을 조금이라도 이해했다면 이런 예산을 세워서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

윤명희 의원은 "거액을 주고 섭외한 인플루언서 때문에 '여수 세계섬박람회'가 실패한 사례가 있다"며 "시범 운영 한번 없이 시민 혈세를 무턱대고 투자하는 것은 심히 우려스럽다"고 비판했다. 정희선 의원 역시 "직원들이 직접 운영해 83만 구독자를 모은 '충주맨' 사례처럼 다양한 방법이 있는데 왜 인플루언서에만 90%를 쏟아붓느냐"고 대안 부재를 꼬집었다.

이에 배미경 대변인은 "전통 언론 홍보에서 뉴미디어 중심으로 패러다임을 전환하고 새로운 방식을 과감하게 시도하기 위한 예산"이라며 "전라도 혐오 같은 이미지를 개선하기 위해 수도권 성수동 팝업스토어 등을 통해 통합시의 도시 이미지를 힙하게 개선하고 젊은 층에 다가가겠다"고 해명했다.

이어 "20억대 예산이 많아 보이지만 전남광주시는 11개의 소셜 채널과 4개의 TV가 있다"며 "15개의 채널을 채우는 프로그램을 제작해야 하는 만큼 양해 부탁드린다"고 말했다.