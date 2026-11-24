경주 외동산업단지에 북카페와 세탁소, 체력단련실을 갖춘 복합문화센터가 들어섰다.

경북 경주시는 24일 외동읍 문산리 외동2일반산업단지에서 ‘외동산업단지 복합문화센터’ 준공식을 열었다.

외동산단 복합문화센터는 지난해 7월 착공해 총사업비 71억원을 들여 연면적 1,436㎡, 지상 2층 규모로 건립됐으며, 북카페와 세탁소, 체력단련실, 회의실 등을 갖췄다.

외동 일대는 경주의 제조업 거점으로 성장해 왔지만, 생산시설 위주로 조성돼 근로자들이 쉬거나 여가를 보낼 공간이 부족했던 터라 경주시는 근로자와 인근 주민도 함께 이용할 수 있도록 센터를 조성했다.

경주시는 내부 시설 정비와 민간위탁 등 개방 준비를 진행하고 있으며 개방 이후에는 근로자와 주민을 위한 문화·체육 프로그램도 운영할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “내년 1월로 예정된 개방에 맞춰 준비를 차질없이 마무리해 센터가 일상에서 문화를 즐기고 서로 교류하는 공간으로 자리 잡도록 힘쓰겠다”고 말했다.