▲제55대 경북대 총학생회장단 당선인 정윤하 회장과 서호영 부회장ⓒ경북대학교총동창회

3년 만에 다시 출범하는 경북대학교 총학생회가 첫 정책 행보로 정부의 '서울대 10개 만들기' 사업 추가 선정 문제를 꺼내 들었다. 이는 1차 지원대학에서 제외된 경북대의 추가 선정을 위해 재학생은 물론 동문과 지역사회의 참여를 끌어내겠다는 것이다.

제55대 경북대 총학생회장단 당선인인 정윤하 회장과 서호영 부회장은 지난 23일 경북대 총동창회를 방문해 추교관 총동창회장 등과 만나 국민동의청원 참여 확대와 홍보 방안을 논의했다.

이번 만남은 새 총학생회가 선거 과정에서 제기했던 경북대의 정책 소외 문제를 실제 행동으로 옮긴 첫 행보라는 점에서 주목된다.

정윤하 회장 당선인은 선거 당시 경북대가 '서울대 10개 만들기' 1차 지원대학에서 제외된 점을 지적하며 대학 구성원들의 목소리를 하나로 모을 총학생회의 필요성을 강조했다. 이번 면담에서도 대학의 미래 경쟁력은 물론 학생들의 교육·연구 환경과 직결되는 사안인 만큼 재학생들이 정책 과정에 적극적으로 참여해야 한다는 데 공감대를 형성했다.

이날 면담에는 정윤하 회장과 서호영 부회장 당선인을 비롯해 추교관 총동창회장, 권해근 사무국장, 황길정 교육분과위원장, 안상정 경북대 발전기금 기획본부장 등이 참석했다.

양측은 경북대 추가 선정의 필요성을 학생들의 눈높이에서 알리고 국민적 공감대를 넓히는 데 협력하기로 했다.

총학생회는 중앙운영위원회 논의를 거쳐 학과와 단과대학 단체 대화방, 학생회 공식 채널 등을 활용해 재학생들의 청원 참여를 독려할 계획이며, 총동창회는 문답 자료와 카드뉴스 등 홍보 콘텐츠 제작을 지원하고 동문과 지역사회로 참여를 확대하는 역할을 맡기로 했다.

정부가 추진하는 '서울대 10개 만들기'는 지역 거점국립대학의 교육·연구 경쟁력을 높여 수도권에 집중된 교육 여건을 개선하고 지역균형발전을 도모하기 위한 정책이다.

지난 9월 부산대와 전남대, 충남대가 1차 지원대학으로 선정됐지만 대구·경북을 대표하는 거점국립대인 경북대는 명단에 포함되지 않았다. 추가 선정 가능성은 열려 있지만 구체적인 시기와 지원 규모, 선정 기준은 아직 확정되지 않은 상태다.

경북대 추가 선정을 요구하는 국민동의청원은 24일 오전 11시 25분 기준 1만5천788명의 동의를 얻었으며, 청원 마감일은 12월 9일로, 5만 명의 동의를 확보하면 국회 소관위원회에 회부돼 심사 절차를 밟게 된다.

청원에는 경북대 동문뿐 아니라 일반 시민도 참여할 수 있으며, 국회전자청원 홈페이지에서 본인인증을 거쳐 동의하면 된다.

대학 경쟁력은 대학 내부의 노력만으로 완성되지 않는다. 지역 산업과 인재 양성, 청년 정주 여건까지 연결되는 지역의 미래 과제이기도 하다. 3년 만에 다시 출범하는 경북대 총학생회가 학생들의 목소리를 얼마나 폭넓은 지역사회 공감대로 확장할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.