경제정의실천시민연합(경실련) 창립 멤버로 경실련 대표와 우석대 총장을 지낸 경제학계 원로 강철규 교수가 새 책 <좋은 삶과 인간 존중의 문화 선진국>(한울)을 출간했다.

강 교수는 이 책을 통해 물질적 성장 중심의 패러다임을 넘어 모두가 감성적 부와 희락(喜樂) 추구를 극대화하는 '인간 존중의 행복한 문화 선진국'을 대한민국의 미래 비전으로 제시한다.

강 교수는 생명 존중, 자유 확대, 신뢰 구축, 환경 보전을 인간 존중 사회의 '기본 가치'로 내세우고, 이를 실현하기 위해 민주주의와 시장경제라는 '사회적 기술(Social Technology)'이 어떻게 작동해야 하는지 분석한다.

AI 시대를 맞아 불확실성으로 들어서고 있는 한국 사회가 귀감할 만한 내용을 경제학자의 시선으로 서술했다.

이 책은 우리가 그동안 걸어온 길, 즉 조선시대 토지 개혁, 실학, 개화사상, 동학혁명, 일제강점기 독립운동, 해방 이후의 산업화·민주화 과정을 역사적으로 조명하고, 급변하는 AI 시대의 양극화와 기술 독점 문제를 진단한다.

강철규 교수는 1945년 출생으로 서울대학교 상과대학을 졸업(1968)하고, 미국 노스웨스턴(Northwestern) 대학교에서 경제학 박사학위를 받았다. 1989년 경제정의실천시민연합(경실련) 창립 멤버로 시민운동에 참여했고, 경실련 공동대표(2010~2013)를 지냈다.

부동산 투기 억제를 위해 토지공개념 3법 통과에 기여했고, 재벌 체제의 불공정 시정과 한국은행 독립 등을 위해 노력했다. 김대중 정부 시기 제2대 규제개혁위원장(2000~2002), 초대 부패방지위원회 위원장(2002~2003), 그리고 노무현 정부 시기에 공정거래위원회 위원장(2003~2006)직을 맡아 수행했다.