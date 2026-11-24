▲ⓒ태권도진흥재단 김중헌 이사장(맨 우측)이 난민선수들을 만나 애로사항을 듣고 있다.

태권도진흥재단 김중헌 이사장이 난민 태권도 선수들을 돕기 위한 적극적인 행보를 보여 관심을 모으고 있다.

지난 20일부터 22일까지 무주 태권도원에서 열린 2026 세계파라태권도 선수권대회를 계기로 난민 태권도 선수 지원에 나선 것이다.

그동안 난민 태권도 선수들을 위한 훈련과 국제교류에 관심을 기울여 왔던 태권도진흥재단이지만 이번에는 대회 현장에서 선수와 지도자의 이야기를 직접 듣고 훈련에 필요한 물품을 지원한 것이다.

김중헌 이사장은 세계태권도연맹(WT) 서정강 사무총장과 함께 대회에 출전한 난민 선수 가운데 시리아 출신 무함마드 마헤르 카르만(17·남자 K44-58kg) 선수와 지도자 아흐마드 파이살 압둘라 아카이닷 코치를 만나 애로사항을 들었다.

난민 선수들의 훈련 여건과 상황 등에 관해 대화를 나누고 세계태권도연맹과 함께 난민 선수들의 훈련과 성장을 지원할 방안을 모색해 나가겠다는 뜻을 전했다.

2009년생인 카르만 선수는 2013년 부모와 여동생, 남동생과 함께 요르단으로 건너왔으며 4년전 마프라크주의 자타리 난민캠프에서 아카이닷 코치를 만나 선수와 지도자로 인연을 맺었다.

그 만남은 카르만 선수가 파라태권도를 배우고 국제무대로 나가는 출발점이 됐으며 두 사람은 4년간 함께 훈련하며 2025년과 2026년 태권도원에서 열린‘세계 파라 태권도 훈련 캠프’에도 2년 연속 참가하기도 했다.

두 사람은 캠프에서 기술 훈련과 체력 훈련이 체계적으로 진행된 점을 긍정적으로 평가하고 각국 선수들과 함께한 경험이 시야를 넓히는 데 도움이 됐으며 앞으로도 태권도원에서 열리는 훈련프로그램에 참가하고 싶다는 뜻을밝혔다.

한편, 세계태권도연맹 주최, 태권도진흥재단과 무주군·대한태권도협회 공동 주관 으로 20일부터 사흘간 태권도원에서 열린 ‘무주태권도원 2026 세계파라태권도 선수권대회’에는 64개국 선수 229명과 임원 177명 등 총 406명이 참가했다.