전석훈 의원, 미래성장산업국·산하기관 운영비 과도 지적

전석훈 경기도의원(더불어민주당·성남3)이 경기도 미래성장산업국과 산하기관의 홈페이지 구축·운영 예산이 과다하다며 인공지능(AI) 기술을 활용한 예산 절감과 홈페이지 통폐합을 촉구했다.

▲전석훈 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

전 의원은 24일 열린 경기도의회 제395회 정례회 미래과학협력위원회 예산안 심사에서 세수 부족에 따른 사업 예산 삭감 기준과 홈페이지 운영비 편성의 적정성을 집중적으로 따졌다.

전 의원은 산업 진흥을 위한 정책 예산은 대폭 삭감하면서 기존 홈페이지 운영 등 정책 운영비는 유지되고 있다며 예산 배분의 형평성에 문제가 있다고 지적했다.

특히 생성형 AI와 바이브 코딩 등 기술 발전으로 홈페이지 제작과 유지관리 비용을 크게 줄일 수 있는 만큼 기존 예산 편성 방식을 개선해야 한다고 강조했다.

전 의원은 경기 스타트업 플랫폼의 연간 운영 예산이 1억7,800만 원에 달하는 점을 지적하며, 신규 콘텐츠 생산 기능이 크지 않은 홈페이지에 매년 상당한 예산을 투입하는 이유를 따져 물었다.

경기도경제과학진흥원이 운영하는 수출 지원 플랫폼 'GBC 프라임'에 대해서도 전체 GBC 예산이 절반으로 줄어든 상황에서 플랫폼 고도화 예산을 늘리는 것은 적절하지 않다고 지적했다.

전 의원은 “산업 진흥 예산이 부족한 상황에서 홈페이지 운영 예산을 기존처럼 과도하게 편성해야 하는지 고민해야 한다”며 “경기도 전체 홈페이지 운영 예산이 100억 원을 넘을 것으로 보이는 만큼 통폐합을 검토할 시점”이라고 말했다.

이에 미래성장산업국장은 사업별·기관별로 분산 운영되는 홈페이지를 정비하고, 바이브 코딩을 활용한 유지관리 가능성 등을 검토해 예산 절감 방안을 마련하겠다고 답했다.

이병숙 의원, 경기 옛길·둘레길 예산 81% 삭감 비판

경기도의회 문화체육관광위원회 이병숙 의원(더불어민주당·수원12)은 24일 제395회 정례회 문화체육관광위원회 소관 2027년도 경기도 본예산안 심사에서 경기 옛길과 경기 둘레길 관련 예산의 대폭 삭감과 운영 방식 변경을 지적하고 중장기 활성화 대책 마련을 촉구했다.

▲이병숙 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

이 의원에 따르면 내년도 본예산안에서 ‘역사문화탐방로(경기 옛길) 관리운영’ 예산은 3억4450만 원에서 1억3500만 원으로, ‘경기둘레길 연결’ 예산은 9억 원에서 1억 원으로 줄었다.

두 사업의 예산 감액률은 약 81.1%이며, 별도 사업인 ‘옛길따라 만나는 문화체험’ 예산 3억 원도 전액 삭감됐다.

이 의원은 체험·해설·탐방 프로그램과 홍보, 지역상권 연계 사업 등이 축소된 점을 지적하며 기존 위탁사업을 경기도 직접 수행 방식으로 전환하는 것도 행정 편의적 발상이라고 비판했다.

이어 시설 유지관리는 경기도가 통합적으로 담당하고, 활성화 사업은 경기문화재단과 경기관광공사가 전문성을 살려 추진하는 운영체계 개선을 제안했다.

또한 경기 옛길과 둘레길을 단순한 걷기 코스가 아닌 역사·문화·지역관광을 연계한 관광자원으로 육성할 수 있도록 중장기 종합계획을 마련해야 한다고 강조했다.

이에 박래혁 문화체육관광국장은 두 길의 통합 관리와 관광상품 개발, 역사문화유산 연계 사업에 경기관광공사와 경기문화재단의 전문성을 활용하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

이 의원은 “경기도가 걷기여행길 활성화에 적극 나서야 한다”며 “기존 사업 수행기관의 경험과 운영 노하우를 활용해 안전관리와 민원 대응에 공백이 발생하지 않도록 해야 한다”고 말했다.

김미경 의원 “건설현장 임금·자재대금 체불 근절해야”

김미경 경기도의원(더불어민주당·광주4)이 건설현장의 임금과 건설기계·자재대금 체불을 막기 위한 직접지급제 확대와 예방 대책 마련을 촉구했다.

▲경기도-GH 건설공사 임금체불 AE_ZERO(아예 제로) 예방 3차 총괄회의 모습 ⓒ경기도의회

의원은 24일 경기도청에서 열린 ‘도-GH 건설공사 임금체불 AE_ZERO(아예 제로) 예방 3차 총괄회의’에 참석해 경기도와 경기주택도시공사(GH)의 체불 예방 대책 준비 상황을 점검하고 향후 도입 방안을 논의했다.

‘임금체불 아예 제로’는 건설공사의 발주부터 계약, 시공, 대금 지급까지 단계별 체불 위험을 사전에 차단하기 위한 사업이다.

경기도와 GH는 기존 임금 직접지급제를 건설기계·자재대금까지 확대하고, 임금체불 신고 모니터링단 운영과 하도급 사전컨설팅, 대가지급 사전예고제 확대 등을 추진할 계획이다.

해당 제도는 내년 3월 GH 내부 지침 개정과 시범사업을 거쳐 GH 발주 사업에 우선 적용한 뒤 경기도와 도내 31개 시·군으로 확대할 예정이다.

김 의원은 “임금과 건설기계·자재대금 체불은 노동자와 가족의 생계를 위협하고 관련 업체의 경영에도 어려움을 초래하는 만큼 반드시 해결해야 한다”고 강조했다.

이어 “앞으로 건설현장 주변에서 식사와 사무용품, 각종 부자재 등을 공급하는 업체까지 직접지급 범위가 확대되길 바란다”며 “사업이 GH 건설현장에서 안착하고 경기도 전역으로 확산될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.