<지정학의 힘>, <달러의 힘> 등의 저서를 통해 한국에 지정학의 대중적 관심을 불러일으킨 국제문제 전문가 김동기 작가가 신간 <한반도 100년의 지정학>(해냄)으로 돌아왔다.

책은 일본이 미국 '흑선'의 압력 하에 쇄국을 벗고 국제 무대로 진출하는 계기가 된 메이지 유신(메이지 쿠데타)을 시작으로 근 100년에 걸쳐 한반도를 둘러싼 국제질서의 변동을 훑는다.

이어 이 당시 이뤄진 선택들이 한반도의 비극에 어떤 영향을 기쳤는지, 그 비극은 당시 어떤 국제적 역학에 의해 빚어진 결과인지를 책은 살핀다.

단순히 과거 우리의 비극을 되짚는 데 그치지 않는다. 책은 이 질문으로부터 출발한다. 전후 열린 1946년 도쿄전범재판에서 히로히토 천황이 기소되지 않은 이유는 무엇인가. 이 질문에 대한 답이 한반도 분단의 비극 원인을 짚는 탐구로 나아간다. 그 과정에서 20세기 한반도를 둘러싸고 벌어진 굵직한 역사적 사건들이 새롭게 조명된다.

저자는 외세의 힘을 빌려 내부 문제를 해결하려는 시도가 어떤 결과를 낳았는지 독자에게 보여준다. 이어 지금 이 분단 체제를 넘어서 한반도의 평화 공존의 길을 모색하고, 우리가 지정학적 자율성을 키울 길은 어디인가를 살핀다.

그 탐구에서 참고할 사례로 저자는 독일의 동방정책과 프랑스·서독의 화해 경험을 제시한다. 이를 통해 긴장을 완화하고 협력의 기반을 마련하는 일의 중요성을 저자는 짚는다.

격변의 시대라는 말로도 부족한 요즈음, 100년 전과 마찬가지로 초강대국의 이해 관계 사이에 놓인 우리의 미래를 우리 스스로 구상하기 위한 길을 어디서 찾을 수 있을까. 새로운 역사 읽기를 위한 지침서로 책은 충분하다.