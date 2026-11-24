경상북도문화관광공사는 경상북도, 한국마이스협회와 함께 지난 20일부터 21일까지 이틀간 ‘2026 코리아 마이스 엑스포(KME 2026)’와 연계한 경주 MICE 팸투어를 진행했다.

이번 팸투어에는 12개국 국제행사 운영사 및 인센티브 여행사 관계자 17명이 참가했으며, 해외 바이어들이 경주의 국제회의 시설과 역사문화유산, 전통공예, 야간관광 등을 직접 경험하고 향후 국제행사 및 인센티브 여행 프로그램에 활용할 수 있도록 마련됐다.

참가자들은 첫날 공사의 경북 MICE 홍보 발표를 시작으로 주요 국제행사 시설을 답사했으며, 코리아 유니크베뉴로 선정된 경주APEC기념공원(옛 경주엑스포대공원)의 APEC 정상회의 기념관을 방문하고 경주화백컨벤션센터(HICO)의 전시·회의 시설을 둘러 보았다.

이어 유네스코 세계유산인 경주역사유적지구와 황리단길을 방문해 경주의 역사문화와 관광 콘텐츠를 체험하고 저녁에는 동궁과 월지, 월정교를 찾아 경주의 대표적인 야간관광 명소를 둘러봤다.

둘째 날에는 불국사를 방문하고, 황촌마을활력소에서 자개공예 체험에 참여했다.

특히 자개공예는 국제회의 및 인센티브 여행과 연계할 수 있는 체험 프로그램으로 참가자들의 호응을 받았다.

또한 공사는 참가자들의 다양한 식습관을 배려해 지역 식당과 협력한 채식·비건 메뉴도 선보였다.

경북문화관광공사 김남일 사장은 “이번 팸투어는 해외 MICE 관계자들에게 APEC 정상회의 개최도시 경주의 우수한 국제행사 인프라와 다양한 관광 콘텐츠를 알리는 기회가 됐다”라고 말했다.

공사는 이어 오는 12월 중순에는 과학기술회관에서 도내 컨벤션센터들과 함께 국제학술회의 유치를 위한 합동설명회를 개최할 예정이다.