정부가 24일 가정폭력 범죄에 반의사불벌죄 적용을 배제할 필요가 있다고 의견을 모으고, 관련 제도 정비를 적극 추진키로 했다.

이날 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의 뒤 김성완 대변인은 "비공개 회의에서 성평등가족부가 마련한 '가정폭력범죄 반의사불벌죄 적용 배제' 검토 안건을 두고 국무위원들 사이에 토론이 이뤄졌다"며 이같이 밝혔다.

반의사불벌죄는 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝히면 처벌할 수 없는 범죄를 말한다. 가정 내 친밀한 관계에선 가해자의 합의 종용이나 보복 우려로 피해자들이 처벌 불원 의사를 표하고 반의사불벌 조항에 따라 처벌이 이뤄지지 경우가 많아 관련법 개정이 필요하다는 지적을 받아왔다.

앞서 원민경 성평등가족부 장관은 지난달 29일 X(옛 트위터)를 통해 "이제 국가적 결단이 필요한 시점"이라며 가정폭력 등 관계성 범죄에 적용되는 반의사불벌죄 폐지를 촉구한 바 있다.

정부가 이에 대한 공감대를 이루면서 1997년 제정된 가정폭력처벌법이 29년 만에 개정될지 주목된다. 법개정이 이뤄질 경우 피해자의 처벌 불원 의사와 무관하게 가정폭력 가해자에 대한 형사처벌이 가능해진다.

아울러 정부는 신고처리 부담을 안게 된 경찰의 인력과 예산을 보강하고 여성 보호시설 확충을 위한 예산 지원이 필요하다는 데에도 공감하고 "제도 적용 후 가정폭력 신고가 접수될 때 사건 처리 및 처벌 가이드라인을 상세히 만들 필요가 있다"는 데에 의견을 모았다고 김 대변인은 전했다.

한편 성평등 정책 기능 강화를 위한 13개 법령의 일부개정에 관한 대통령령안은 세부 내용 보완을 거쳐 추후 국무회의에 재상정하기로 했다.