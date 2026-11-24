경기 부천시 범박·옥길동과 서울 강남권을 연결하는 광역급행버스 M6467번이 다음 달 4일부터 정식 운행을 시작한다.

더불어민주당 이건태 국회의원(경기 부천병)은 M6467번이 오는 4일 첫차부터 운행을 개시하며, 이에 앞서 1일 부천대학교 소사캠퍼스에서 개통식을 개최한다고 24일 밝혔다.

▲이건태 국회의원 ⓒ이건태 의원실

이번 노선 신설은 서울 강남권 이동에 불편을 겪어온 범박·옥길동 주민들의 교통 여건 개선을 위해 이 의원이 당선인 시절부터 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협의를 이어온 결과다.

M6467번은 부천대학교 소사캠퍼스를 출발해 범박동과 옥길동 주요 거점을 거쳐 서울 양재역까지 운행한다. 44인승 차량이 평일 6대(하루 32회), 주말 5대(하루 27회) 투입되며, 배차 간격은 30~40분이다.

첫차는 기점 기준 오전 5시 30분, 막차는 오후 11시이며, 요금은 성인 교통카드 기준 3200원으로 수도권 통합 환승할인이 적용된다.

특히 평일 오전 6시 30분부터 8시까지 출근시간대에는 'MiRi' 앱 좌석예약과 현장 탑승을 병행해 이용 편의를 높일 계획이다.

이건태 의원은 “M6467번 개통은 옥길·범박 주민들의 교통 불편을 해소하는 광역교통 혁명의 시작”이라며 “수도권 서남부 광역철도(제2경인선) 옥길·범박역 설치도 차질 없이 추진해 지역 교통 여건을 개선하겠다”고 말했다.