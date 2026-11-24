▲국가철도공단은 24일 정진혁 이사장을 비롯한 임직원 봉사단과 지역 복지기관 관계자 등 60여명이 참여한 가운데 '2026 사랑의 김장 나눔' 행사를 개최했다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 23년째 이어온 김장나눔으로 지역 취약계층의 겨울나기를 지원한다.

국가철도공단은 24일 정진혁 이사장과 임직원 봉사단, 지역 복지기관 관계자 등 60여명이 참여한 가운데 ‘2026 사랑의 김장 나눔’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 참가자들은 지역 기업에서 생산한 국내산 농산물을 활용해 김장김치 700여 포기를 담갔다.

행사에는 동구행복한어르신복지관과 자모원, 벧엘의 집 등 지역 복지기관 관계자들도 함께 했다.

공단은 25일 동구행복한어르신복지관을 방문해 철로변 취약계층에 김장김치를 전달할 예정이다.

2004년 시작된 사랑의 김장나눔은 국가철도공단의 대표적인 사회공헌 활동으로, 올해까지 지역 취약계층을 위해 마련한 김장김치는 약 2만1000포기에 이른다.

정진혁 이사장은 “23년째 이어온 김장 나눔에는 이웃의 겨울을 함께 준비하는 마음이 담겨 있다”며 “정성껏 만든 김장김치가 어려운 이웃들에게 든든한 힘과 위로가 되길 바란다”고 말했다.