전북자치도 익산시의 음식물류폐기물 수집·운반 차량의 수리수선비 지출과 관련해 과도한 정비비 지출과 특정 업체 정비 집중 논란이 제기됐다.

익산시의회 보건복지위는 지난 17일부터 24일까지 8일 동안 소관부서를 상대로 '2026년도 행정사무감사'를 실시하는 등 시민들이 체감할 수 있는 송곳 질문공세를 펼쳤다.

이중선 위원장은 이번 행감에서 "음식물류폐기물 수집·운반 차량 가운데 운행 차량 27대에 올해 10월까지 총 2억4000여만원의 수리수선비가 지출됐다"며 "동일 차량의 반복적인 수리와 폐차 예정 차량에 대한 과도한 정비비가 지출된 것은 없는지 살펴봐야 할 것"이라고 주장했다.

▲익산시의회 보건복지위는 지난 17일부터 24일까지 8일 동안 소관부서를 상대로 '2026년도 행정사무감사'를 실히해 시민들이 체감할 수 있는 송곳 질문공세를 펼쳤다. ⓒ익산시의회

이중선 위원장은 또 "대행업체와 차량정비업체 간 내부거래, 특정업체에 정비가 집중되는 실태를 살펴 정비비 집행의 적정성을 검증하고 관리·감독을 강화해 달라"고 강하게 촉구했다.

손진영 의원도 행감을 통해 "생활폐기물 수집·운반 대행업체의 적정임금 문제와 관련해 익산시가 환경부 고시와 보통인부 노임단가를 준수하여 원가를 산정했는지 명확히 확인해야 할 것"이라고 주장했다.

손 의원은 "감사 결과 위반사항이 확인되면 원가 재산정과 대행계약 변경 등 근로자의 피해 회복을 위한 구체적인 후속대책을 마련해야 할 것"이라고 주장했다.

김영민 의원은 "작업 안전과 수거 효율을 높이고 침출수 유출을 줄일 수 있도록 노후 음식물류폐기물 수거차량을 교체해야 한다"며 "현장 노동자의 의견을 들어 좁은 골목에 진입할 수 있는 1톤급 차량 도입을 검토하는 등 차량 교체계획서를 제출해 달라"고 요구했다.

한명란 부위원장은 지역의 아가페 쉼터와 관련해 "쉼터 협약서에는 초과수입을 다음해 정원관리비로 사용하도록 되어 있다"며 "테마정원 관련 예산이 세워져 있는데도 쉼터 수익금까지 정원 조성비로 사용하는 것은 이해되지 않는다. 수익금 배분내역을 명확히 해야 한다"고 말했다.