▲구미시 전기화재 및 화재감지 안전솔루션 장면ⓒ구미시

산업현장에서 발생하는 화재는 작은 전기적 이상이나 초기 발화 징후를 놓치는 순간 대형 사고로 번질 수 있다. 구미국가산업단지가 인공지능(AI)을 활용해 화재 위험을 미리 감지하고 사고를 예방하는 스마트 안전산단으로 변화를 꾀하고 있다.

구미시와 구미전자정보기술원은 산업통상부 지원사업인 '산업단지 특별안전구역 스마트 안전솔루션 구축사업'을 통해 기존 안전시스템을 고도화하고, 구미국가산업단지 입주기업 8개사에 전기화재 및 화재감지 안전솔루션 보급을 완료했다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 위험물과 유해화학물질 취급·보관시설, 노후 공장 밀집지역 등 중대재해 발생 위험이 높은 구역을 특별안전구역(Safety Zone)으로 지정해 집중 관리하는 사업이다. 구미국가산단에서는 1~4공단이 특별안전구역으로 지정돼 있다.

지난해 와이즈드림과 아토즈 등 2개 기업을 대상으로 안전솔루션을 처음 구축하고 시범 운영한 데 이어 올해는 보급 대상을 8개 기업으로 확대했다.

올해 새롭게 선정된 기업은 보드웍스, 베스트원, 선우피앤티, 성남씨앤씨, 에드뷰시스템, 월드시스템, 제이엔제이테크, 태광산업 등이다. 지난 10월 참여기업 모집을 거쳐 선정했으며, 11월 모든 기업에 솔루션 설치를 마쳤다.

이번 사업의 핵심은 AI가 산업현장의 작은 이상 징후를 분석해 화재 발생 가능성을 사전에 포착하는 데 있다.

전기화재 안전솔루션은 공장 분전반에 설치돼 전압과 전류, 주파수 등 전기 데이터를 실시간으로 수집하고 AI로 분석한다. 전기설비에서 발생하는 이상 징후를 조기에 감지해 화재로 이어지기 전에 대응할 수 있도록 돕는다.

화재감지 안전솔루션은 여러 센서에서 수집한 데이터를 AI로 종합 분석해 화재를 감지하는 시스템이다. 기업 담당자는 이상 상황이 발생하면 문자 알림을 받고 PC와 스마트폰을 통해 현장 상태를 확인할 수 있어 신속한 초기 대응이 가능하다.

특히 지난해 구축한 스마트 안전시스템도 올해 AI 분석 성능을 개선하고 통합관제 기능을 강화했다. 기업 현장에서 수집된 안전 데이터는 '구미시 스마트그린산단 통합관제센터'와 한국산업단지공단의 '특별안전구역 통합 모니터링 시스템'으로 전송돼 관리된다. 개별 공장의 안전정보를 통합 관리하는 체계를 갖춘 것이다.

실제 솔루션을 도입한 기업에서도 현장 안전관리 효과에 대한 기대가 커지고 있다.

에드뷰시스템 김수길 이사는 "SMT 제조 공정에 전기화재 및 화재감지 안전솔루션이 설치돼 작업장 안전관리에 큰 도움이 되고 있다"며, "이상 징후가 발생하면 문자 알림을 받고 PC와 스마트폰으로 현장 상태를 바로 확인할 수 있어 직원들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 도움이 된다"고 말했다.

문추연 구미전자정보기술원장은 "지난해 구축한 스마트 안전솔루션의 성능을 고도화하고 올해 8개 기업으로 보급을 확대했다는 점에서 의미가 있다"며, "특히 구미지역 기업이 개발한 솔루션으로 구미국가산단 입주기업의 안전을 지키는 지역 기술 선순환이라는 점에서도 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 기업 현장의 화재 위험에 대비할 수 있도록 안전관리 지원을 지속하겠다"고 말했다.

김장호 구미시장도 "근로자와 기업이 안심하고 일할 수 있는 산업단지를 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며, "입주기업들이 안전한 환경에서 생산활동에 집중할 수 있도록 구미국가산단의 안전 강화를 지속적으로 지원하겠다"고 강조했다.

산업단지의 경쟁력은 생산시설과 기술력뿐 아니라 안전한 작업환경에서 나온다. AI 기반 안전솔루션이 단순한 화재 감지 장비를 넘어 사고 예방과 신속한 대응을 뒷받침하는 산업현장의 안전 인프라로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.