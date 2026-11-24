▲한국수자원공사(K-water)는 충남대학교, 한남대학교와 공동으로 24일 대전 롯데시티호텔에서 '2026년 대전지역 혁신포럼'을 개최했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 대전지역 혁신기관들과 기후테크 산업 육성을 위한 협력 강화에 나섰다.

한국수자원공사는 충남대학교, 한남대학교와 공동으로 24일 대전 롯데시티호텔에서 ‘2026년 대전 지역 혁신포럼’을 개최했다고 밝혔다.

‘과학도시 대전, 기후테크 혁신을 선도하다’를 주제로 열린 이번 포럼에는 대전시와 대학, 연구기관, 산업체, 공공기관 등 19개 지역 혁신 주체가 참여했다.

대전이 보유한 과학기술 연구역량을 바탕으로 기후변화 대응과 탄소중립 관련 산업을 육성하고 전문인력을 양성하기 위해 마련됐다.

이날 수자원공사는 대전지역 혁신포럼의 주요 협력성과를 공유하고 기후테크 산업 발전을 위한 기관 간 연계 방향을 제시했다.

대전연구원은 ‘대전시 기후테크 현황과 정책방향’을, 충남대는 ‘성장엔진 연계 혁신인재 양성전략’을 주제로 각각 발표했다.

이어 산·학·연·관 전문가들이 참여한 토론에서는 기후테크 산업 경쟁력 강화와 기업지원, 전문인력 양성, 공동사업 확대 방안 등을 논의했다.

참여 기관들은 기후테크 기업 지원 제도 조사와 기관별 지원체계 연계, 2027년 국제대댐회 연차회의를 활용한 지역 기업의 글로벌 교류기회 발굴, 지역 대학·혁신기관 합동 채용설명회 등 구체적인 협력 사업도 추진하고 있다.

2023년 12월 출범한 대전지역 혁신포럼은 지역 산·학·연·관의 전문성을 결합해 지역 현안을 해결하고 공동사업을 발굴하는 협력 플랫폼이다.

김병기 K-water 연구원장은 “대전의 과학기술 역량과 지역 혁신기관의 전문성을 결집해 기후테크의 새로운 성장 가능성을 모색하는 자리”라며 “기후테크 산업 성장과 혁신인재 양성을 통해 지역 혁신 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.