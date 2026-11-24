경기대학교는 함성득 서울캠퍼스 부총장을 총장 직무대행으로 임명했다.

24일 경기대에 따르면 이번 인사는 ‘학교법인 경기학원 정관’ 내 ‘총장의 직무대행 조항’과 ‘대학 직제 규정’의 객관적 승계 순서에 따라 이뤄졌다.

▲함성득 경기대학교 총장 직무대행. ⓒ경기대학교

앞서 경기대는 지난 5월 이사회의 의결에 따라 제12대 총장에 선출된 A 전 총장이 취임식 이튿날인 7월 23일 직위 해제되면서 학교 운영에 공백이 발생했다.

이로 인해 변화하는 교육환경에 대응할 수 있는 행정 체계를 마련하고, 교육과 연구 활동 및 학생 지원 등 학교 운영의 체계적인 정비를 통한 학교 경쟁력 강화 계획도 차질이 빚어졌다.

이 같은 어려움을 해소하기 위해 총장 직무대행에 임명된 함 부총장은 신임 총장이 선임될 때까지 학사 및 행정 전반을 총괄할 예정이다.

경기대 관계자는 "직무대행 체제를 통해 학교 구성원들의 수업권 보호는 물론, 주요 현안 등에 대한 학교 운영이 차질 없이 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 함 총장 직무대행은 미국 카네기멜런대학교에서 정책학 박사 학위를 취득했으며, 조지타운대학교와 고려대학교 교수를 거쳐 현재 경기대 정치전문대학원 교수로 재직 중이다.