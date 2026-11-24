▲코레일은 시흥전동차정비기지에서 '차세대 출입문 단차시험기' 연구개발 최종보고회를 열고 실제 출입문 점검과정을 시연했다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 전동차 출입문 정비효율을 높이는 무선시험기를 개발했다.

코레일은 시흥전동차정비기지에서 ‘차세대 출입문 단차시험기’ 연구개발 최종보고회를 열고 실제 출입문 점검과정을 시연했다고 24일 밝혔다.

기존에는 출입문마다 시험기를 유선으로 연결해 개별적으로 검사해야 했지만 새 장비는 무선통신을 통해 최대 8개 출입문을 동시에 점검할 수 있다.

제작사가 다른 출입문 제어장치와도 호환돼 차량 제작사별로 별도의 시험 장비를 갖춰야 하는 부담도 줄였다.

정비직원은 태블릿을 통해 출입문별 개폐 속도와 이동 거리, 모터 전류 등 주요 측정값을 실시간으로 확인할 수 있다.

시험이 끝나면 측정값을 바탕으로 정상 작동 여부를 자동 판정하고 점검 기록지까지 작성한다.

코레일은 이번 장비개발로 작업시간 단축과 정비효율 향상은 물론 점검결과 관리의 체계화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

내년부터 시흥전동차정비기지에서 시범운영한 뒤 현장 의견을 반영해 다른 차량기지와 주요 역으로 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

양태훈 코레일 철도연구원장은 “차량정비 현장의 의견을 반영한 연구개발로 유지보수 효율을 크게 높였다”며 “앞으로도 승객안전과 직결되는 신기술을 꾸준히 개발해 나가겠다”고 말했다.