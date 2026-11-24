2134억원까지 치솟았던 '광주 SRF(고형폐기물연료) 발전시설' 운영비 분쟁이 극적인 돌파구를 찾았다. 분쟁 당사자인 포스코이앤씨가 전남광주통합특별시 출범을 계기로 과거 손실분에 대한 요구액을 최초 신청했던 78억 원으로 되돌리는 대승적 결단을 내리면서다.

광주SRF분쟁해결협의체는 24일 광주청사에서 기자회견을 열고 "포스코이앤씨 측과 2017년부터 2024년까지의 과거 운영비 손실분에 대한 신청 금액을 최초 금액인 78억 원으로 한정하기로 합의했다"고 밝혔다.

이번 합의는 지난 16일 시의회, 시민단체, 전문가 등으로 구성된 협의체가 출범한 지 불과 일주일 만에 나온 성과다.

▲ 조진상 광주환경운동연합 공동대표가 24일 광주청사 브리핑룸에서 'SRF 분쟁해결협의체 회의 결과'를 발표하고 있다.2026.11.24ⓒ전남광주통합특별시

협의체를 대표해 브리핑에 나선 조진상 광주환경운동연합 공동대표는 "포스코의 제안 중 과거분은 78억 원으로 한정하고 2025년 이후 운영비와 소송은 추후 협의체 논의를 거쳐 중재판정부의 판단을 받기로 결정했다"며 "이번 결과가 장기화된 분쟁 해결의 첫 단추가 되기를 바란다"고 밝혔다.

하지만 이어 진행된 기자 질의응답에서 78억 또한 중재판정부 판단에 들어가는지에 대한 질문에 시 관계자는 "과거분의 최대 금액이 78억 원이라는 것이며, 이 또한 중재판정부의 판단이 필요하다"고 선을 그었다.

포스코 이앤씨가 요구한 톤당 처리비용 인상안 등에 대해서는 "포스코이앤씨 측이 입장을 철회한 것은 '과거 손실분'에 한정됐다"면서 "2025년 이후의 미래 손실분과 톤당 처리 단가를 기존 4만 6000원에서 16만 1000원으로 올려달라는 내용 등은 중재판정부의 판단을 받게 된다"고 설명했다.

시가 포스코를 상대로 제기한 500억 원대 손해배상 소송 역시 향후 협의체 논의를 거쳐 중재 안건에 포함될 예정이다.

이번 분쟁은 지난 2024년 5월 운영사인 포스코이앤씨가 대한상사중재원에 2017년부터 2024년까지의 운영비 손실분 78억 원을 보전해달라며 중재를 신청하며 시작됐다. 하지만 중재가 진행되던 중 포스코 측은 2031년까지의 미래 손실분을 포함한 2134억 원을 보전해 달라고 신청 취지를 변경했고, 시는 이에 맞서 손해배상 소송을 제기했다.

그러나 통합특별시 출범을 계기로 기류가 바뀌었다. 포스코 측이 먼저 대립적 구도를 벗어나 상생 방안을 모색하자며 협의체 구성을 제안했고, 시가 이를 수용하면서 대화의 물꼬가 트였다.

포스코이앤씨 측은 "기업의 사회적 가치를 실현하고 미래지향적 동반 성장의 길을 모색하고자 한다"며 "통합특별시와 함께 지역사회에 공헌하는 기업으로 거듭나겠다"는 입장을 전했다.