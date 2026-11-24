경상북도가 민선 9기 도민에게 약속한 130개 공약의 실현 가능성과 적정성을 도민의 눈높이에서 검증받는다. 정책 수립 과정에 도민이 직접 참여해 공약의 문제점을 짚고 보완책을 제시한다는 취지다.

경북도는 24일 도청 동락관 세미나실에서 ‘공약평가 도민배심원단’ 위촉식과 함께 첫 회의를 열고 민선 9기 공약 실천계획안에 대한 본격적인 심의에 들어갔다.

배심원단은 성별·연령·지역을 고려한 자동응답전화(ARS) 무작위 추출과 전화면접을 거쳐 선발된 남녀 각 25명씩 총 50명으로 구성됐다. 특히 고등학교 3학년 학생 3명도 배심원으로 참여해 청소년을 비롯한 다양한 세대의 목소리를 정책에 반영할 수 있도록 했다.

이날 첫 회의에서는 배심원 위촉과 공약 실천계획 설명, 매니페스토 운동 및 배심원제 기본교육에 이어 5개 분임을 구성하고 토의를 진행했다.

경북도는 산업·공간·공동체·민생 등 ‘4대 대전환’을 민선 9기 도정의 핵심 방향으로 설정하고 10대 분야 130개 과제의 공약 실천계획안을 마련했다. 민선 9기 대전환위원회가 제안한 정책과제 72건 가운데 51건도 실천계획안에 포함됐다.

주요 심의 대상은 △대구경북 행정통합 △신공항·신항만 글로벌 물류 구축 △TK 슈퍼링크 교통망 구축 △경상북도 투자금융주식회사 설립 △AI 산업·인재 대전환 △포스트 APEC 글로벌 문화·관광 거점 조성 △K-푸드 세계화 △어르신 건강밥상 △경북 첫걸음연금 신설 △산불 피해지역 혁신적 재창조 등이다.

이번 심의의 관건은 공약이 단순한 정책 구상에 머무르지 않고 실제 도민의 삶에 어떤 변화를 가져올 수 있느냐에 있다. 특히 정책 환경의 변화와 재정 여건 등으로 조정이 필요한 공약에 대해서는 당초 약속의 취지를 유지하면서 실현 가능한 대안을 모색할 예정이다.

배심원단은 오는 12월 1일과 15일 두 차례 추가 회의를 거쳐 최종 권고안을 마련한다. 도는 권고사항을 소관 부서별로 검토해 실천계획에 반영하고, 12월 말 확정된 공약 실천계획을 도 홈페이지에 공개할 방침이다. 이후 공약별 추진 상황과 이행 성과도 반기마다 공개한다.

이철우 경북도지사는 “지난 8년간 변화와 혁신의 경북 대전환으로 새로운 미래를 준비해 왔지만 여전히 해결해야 할 과제가 많다”며 “민선 9기에는 그동안 추진해 온 정책을 더욱 발전시키고, 부족한 부분은 과감하게 보완해 확실한 성과를 만들어 내겠다”고 말했다.

이어 “공약은 도민께 드린 약속이며, 그 약속을 지키는 것이 도지사의 책무”라며 “도민의 눈높이에서 가감 없이 평가해 주시길 바라며, 현장에서 답을 찾고 속도감 있게 실천해 도민의 삶을 바꾸는 확실한 성과로 보답하겠다”고 강조했다.