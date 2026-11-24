마을 인근에 비료공장이 들어선 이후 주민들의 암 발생 등 전북자치도 익산 '장점마을의 비극'은 환경부가 2019년 역학조사를 통해 연관성을 공식 확인함으로써 새로운 전기를 맞았다.

주민들은 대책위를 구성해 피해 보상과 책임 규명을 요구했고 2021년 법원의 화해 권고로 오랜 싸움을 마무리할 수 있었다.

이후 참사의 현장은 생태치유 공간으로 바뀌었다. 이런 익산 장점마을이 환경오염의 아픔을 딛고 자연생태복원 우수사례로 주목받는 등 뜻깊은 수상의 영예를 안았다.

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24일 익산시에 따르면 '제26회 자연환경대상' 시상식에서 '함라면 도시생태축 복원사업'이 대상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다.

자연환경대상은 ㈔한국생태복원협회가 주최·주관하고 기후에너지환경부 등이 후원하는 국내 생태복원 분야의 권위 있는 공모전이다.

올해는 자연환경분야에서 총 26개 사업이 후보에 올랐으며 익산 함라면 도시생태축 복원사업이 훼손된 자연환경을 회복하고 생태계 기능을 되살린 성과를 인정받아 최고상인 영예의 대상을 차지하는 기록을 남겼다.

앞서 함라면 도시생태축 복원사업은 환경오염으로 훼손된 장점마을 일원의 자연환경을 회복하고 생태적 가치를 되살리기 위해 2022년부터 2026년까지 추진됐다.

익산시는 앞으로도 복원된 생태공간을 지속적으로 관리해 장점마을의 생태환경을 안정적으로 유지하고 생태적 가치를 높여 나갈 계획이다.

익산시는 "환경오염으로 아픔을 겪었던 장점마을이 생태복원을 통해 자연의 건강성을 되찾고 그 성과를 인정받았다는 점에서 더욱 뜻깊다"고 전했다.