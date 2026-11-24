경북 울진군은 오는 27일 오전 10시부터 오후 4시까지 울진군민체육관에서 ‘2026 울진 원자력 기업 홍보 및 채용박람회’가 열린다고 24일 밝혔다.

경일대학교가 주최·주관하고 경북도와 울진군 등이 후원하는 이번 박람회는 K-U시티 프로젝트의 일환으로, 지역 학생과 청년들의 원자력산업 분야 진로 탐색과 취업 기회 확대를 위해 마련됐다.

박람회에는 한국수력원자력 한울원자력본부, 두산에너빌리티, GS건설, 현대건설 등 20여 개 기업·기관이 참여해 주요 사업과 직무, 채용 정보를 제공하고 취업상담을 진행한다.

오후 1시 기업설명회에 이어 2시 30분에는 원자력 상식을 겨루는 ‘도전! 울진 원자력 골든벨’이 열린다. 대학 전공 체험과 진로·취업상담, 이력서 작성 지원 등 부대행사도 마련된다.

박람회는 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 고등학생과 성인을 대상으로 하는 골든벨은 홍보 포스터 QR코드를 통해 사전 신청하거나 잔여 인원에 한해 당일 현장 접수할 수 있다.

황이주 울진군수는 “이번 박람회가 지역 학생과 청년들이 원자력 관련 기업과 직무를 직접 알아보고 진로를 구체화하는 계기가 되길 바란다”며 “주민들에게도 지역 원자력산업을 더욱 가깝게 접하는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.