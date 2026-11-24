경기 평택시가 주요 생활·업무 거점을 30분 안팎에 이동할 수 있는 '평택 30분 생활권' 구축을 위해 도로와 철도, 대중교통을 연계하는 방안을 논의한다.

평택시는 오는 26일 남부문예회관 3층 세미나실에서 '제20회 평택소통상생포럼'을 열고 '평택 30분 생활권 구축 방향과 상생 과제'를 주제로 교통망 확충 방안을 모색한다고 24일 밝혔다.

▲제20회 평택소통상생포럼 포스터.ⓒ평택시기자단

이번 포럼은 평택시와 평택기자단이 공동 주최하며 오치성 평택시의원, 임수만 KG엔지니어링종합건축사사무소 교통기술사, 신상윤 평택시 건설도로과장이 토론자로 참여한다. 정숭환 뉴시스 부국장이 좌장을 맡는다.

포럼에서는 도시 개발과 인구 증가에 비해 부족한 도로망과 대중교통 체계를 점검하고, 남부·북부·서부 권역의 이동 여건 개선과 지역 균형발전 방안을 논의한다.

고덕국제신도시와 브레인시티, 평택항, 주요 산업단지 개발로 교통 수요가 늘면서 국도 1호선과 38호선, 45호선의 상습 정체와 통학 불편, 권역 간 이동 문제 등이 주요 현안으로 제기돼 왔다.

도로 분야에서는 평택 외곽 순환도로망인 '평택링' 구축 현황과 단계별 추진 계획을 다룬다. 팽성 석근∼천안 성환 안궁 구간과 청북∼서탄 구간 등 미개설 구간의 연결 방안도 논의 대상이다.

이와 함께 지제역세권 개발과 연계한 내부 간선도로망 확충, 국도 38호선 오성∼고덕 및 평택 합정∼안성 공도 대체 우회도로 건설, 국도 45호선 아산 둔포∼평택 팽성 구간 확장, 상습 정체 교차로 개선 방안 등이 의제로 오른다.

철도·광역교통 분야에서는 주요 철도역과 생활권을 연결하는 도로·대중교통 체계, 지제역세권 개발에 따른 광역교통 개선대책, 수도권 접근성 향상과 환승체계 개선 방안을 살펴본다.

대중교통 분야에서는 전철역 중심의 간선버스와 권역별 순환버스 확대, 고덕국제신도시와 브레인시티의 교통 수요 대응 방안이 논의된다.

마을버스와 똑버스, 공공형 택시 간 연계를 강화하고 광역버스·공항버스 확충, 학생 통학 순환버스 운영, 교통취약지역 이동 편의 개선 등도 주요 과제로 제시된다. 신도시와 원도심 간 교통서비스 격차를 줄이는 방안도 함께 다룰 예정이다.

평택시 관계자는 "30분 생활권은 단순히 이동시간을 줄이는 것이 아니라 평택 전역을 하나의 생활권으로 연결하는 도시발전 전략"이라며 "거주지역에 관계없이 시민 누구나 편리한 교통과 생활서비스를 누릴 수 있도록 균형발전 기반을 마련하겠다"고 말했다.