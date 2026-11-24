법무부의 교정시설 후보지 선정을 앞두고 경북 의성군의 유치 움직임이 지역 청년층으로까지 확산하고 있다. 군과 군의회에 이어 청년단체들도 유치에 힘을 보태면서 지역사회의 공감대를 넓혀가는 모습이다.

24일 의성군에 따르면 지역 청년단체들은 전날 오후 군청 앞에서 ‘의성 청년 교정시설 유치 응원 행사’를 열고 교정시설의 의성 유치를 촉구했다고 밝혔다.

이날 행사에는 최유철 의성군수와 권민재 의성청년협의체 회장, 의성군의회 의원, 지역 청년 등 100여 명이 참석했다.

청년대표로 나선 권민재 회장은 교정시설 유치를 희망하는 지역 청년들의 뜻을 전달했다. 참석자들은 유치 희망 문구가 담긴 피켓을 들고 “지역과 함께하는 교정시설”, “의성의 미래를 위해”, “의성 유치를 희망합니다” 등의 구호를 외치며 유치 의지를 드러냈다.

앞서 의성군의회는 교정시설 유치 동의안을 재적의원 13명 전원 찬성으로 의결했으며, 의성군과 군의회는 지난 10월 30일 공동 결의대회를 열고 유치에 힘을 모으기로 했다.

군은 교정시설 유치가 인구 감소와 지역경제 침체에 대응할 수 있는 새로운 돌파구가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 오는 12월로 예정된 후보지 선정을 앞두고 법무부의 정량평가와 현장실사에 적극 대응하는 등 유치 역량을 집중할 방침이다.

최유철 의성군수는 “교정시설 유치를 바라는 마음을 모아 한자리에 함께해 주신 청년 여러분께 감사드린다”며 “교정시설 유치는 인구 유입과 지역경제 활성화를 이끌 새로운 성장동력이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “군과 의회, 군민이 한마음 한뜻으로 힘을 모은 만큼 유치를 반드시 이뤄 내 위기의 의성을 기회의 의성으로 바꾸겠다”고 강조했다.

의성군과 군의회에 이어 지역 청년들까지 유치 활동에 동참한 가운데, 오는 12월 법무부의 후보지 선정 결과에 지역사회의 관심이 쏠리고 있다.