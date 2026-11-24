경기 광명시가 인공지능(AI) 확산에 따른 고용 환경 변화에 대응하기 위해 청년과 전문가가 함께하는 간담회를 열고 청년 일자리 정책 개선 방안을 논의했다.

24일 광명시에 따르면 시는 이날 시청 중회의실에서 ‘인공지능(AI) 전환기, 광명시의 청년일자리 해법을 찾아서’를 주제로 간담회를 개최했다.

▲‘인공지능(AI) 전환기, 광명시의 청년일자리 해법을 찾아서’를 주제로 간담회 ⓒ광명시

간담회에는 청년인턴과 청년도전지원사업 수료자 등 청년 9명과 한국고용정보원, 한국폴리텍대학, 한국직업능력연구원 소속 전문가들이 참석했다.

참석자들은 AI 확산에 따른 청년층 진입 일자리 변화와 시·산·학 협력을 통한 인재 양성 방안, 청년의 일경험을 실질적인 경력과 취업으로 연결하는 방안 등을 논의했다.

특히 청년들은 기존 일자리 사업 참여 경험과 개선 의견을 공유했으며, 전문가들은 AI 시대에 필요한 직무 역량 강화와 취업 연계 방안을 제안했다.

시는 이번 간담회에서 나온 의견을 바탕으로 청년 일자리 사업을 개선하고, 청년들의 일경험이 실질적인 취업과 경력 형성으로 이어질 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

박승원 시장은 “AI 시대의 변화가 청년들에게 새로운 기회가 될 수 있도록 청년들의 역량과 일자리를 연결하는 실효성 있는 정책을 추진하겠다”고 말했다.