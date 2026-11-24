병역 의무를 이행하다가 102일간 무단 이탈을 한 혐의로 법원에서 유죄 확정 판결을 받은 아이돌 그룹 위너 멤버 송민호 씨가 이달 말 재소집돼 추가 복무를 하게 된다.

24일 병무청에 따르면 병무 당국은 최근 송민호의 재소집을 위한 행정절차를 마무리하고 새로 복무기관을 지정했다.

앞서 송 씨는 지난 2023년 5월 30일부터 2024년 12월 2일까지 사회복무요원으로 복무하면서 담당자와 공모해 정당한 사유 없이 총 102일간 근무지를 이탈한 혐의(병역법 위반)로 기소된 바 있다. 1심 법원은 송 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

재판부는 "병역은 국가의 기본적인 의무로서 성실하게 이행해야 한다. 사회복무요원도 예외일 순 없다"면서도 "자신의 혐의를 모두 인정, 반성하고 있으며 건강 상태가 군 복무에 영향을 미친 것으로 보인다"라고 양형 이유를 밝혔다. 이후 송 씨 측이 항소를 포기하며 1심 판결이 확정됐다.

이에 따라 송 씨는 이달 말 서울에서 사회복무요원으로 재소집돼 복무 이탈 기간에 해당하는 102일동안 추가 복무를 수행할 예정이다.