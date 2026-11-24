수원특례시가 시민들의 교통편의 확대 및 도시 경쟁력 강화를 위해 광역철도망 확충에 총력을 기울이고 있다.

24일 시에 따르면 현재 ‘경기남부광역철도’와 ‘신분당선 연장’ 사업이 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영될 수 있도록 다양한 노력을 펼치고 있다.

▲경기남부광역철도노선(안). ⓒ수원특례시

지난 2006년 처음 수립된 ‘국가철도망 구축계획’은 향후 10년간 정부가 추진할 국가 철도 건설의 방향 및 사업 우선순위를 정하기 위한 것으로, 2015년까지 전국을 X자형 축으로 철도망을 구축하기 위해 2006년 수립된 ‘1차 계획’ 이후 2011∼2020년 전국 주요도시를 KTX 고속철도망으로 연결하는 ‘2차 계획’과 2016~2025년 수도권광역급행철도망을 구축하는 ‘3차 계획’에 이어 2021~2030년 전국의 주요 거점을 고속으로 연결하기 위한 ‘4차 계획’이 수립된 바 있다.

‘제5차 국가철도망 구축계획’은 오는 2035년까지 전국의 주요 국가산업과 주택 공급에 맞춘 철도망을 확충하고, 지역 거점을 연결해 초광역 경제·생활권과 지역 균형 발전을 지원하기 위한 것으로, 다음 달 말 대상 사업의 확정을 앞둔 상태다.

현재 시는 용인·성남·화성시와 공동으로 ‘경기남부광역철도 신설 사업’을 추진 중이다.

해당 사업은 서울 종합운동장역~수서역~성남 판교역~용인 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담을 잇는 총 연장 50.7㎞ 노선으로, 교통 포화 상태인 용인∼서울고속도로 주변을 비롯한 경기남부지역의 상습정체 문제의 해소 및 지하철 3호선 연장과 관련한 가장 확실한 대안으로 주목을 받고 있다.

4개 지자체가 공동으로 진행한 사전타당성조사에서도 사업의 비용 대비 편익(B/C)이 1.2로 나오며 경제성이 확인된 상태다.

▲신분당선 연장선 노선(안). ⓒ프레시안 DB

군포·안산·의왕시와 공동으로 추진하는 ‘신분당선 연장 사업’은 기존 신분당선 광교역부터 수원 장안지구∼수원 이목지구∼의왕역∼의왕·군포·안산 3기 신도시를 거쳐 안산 반월역까지 잇는 총 14.54㎞ 노선으로, 수원과 경기 서남부지역을 연결하는 동시에 GTX-C와의 연계를 통해 서울과의 접근성을 크게 향상 시키기 위한 것이다.

해당 사업의 추진이 확정되면, 경기 서남부권 철도망을 격자형으로 보완해 수도권의 균형 발전을 견인할 수 있을 것으로 기대된다.

두 노선의 추진이 실현되기 위해서는 철도 건설 분야의 중장기 청사진을 담은 최상위 법정계획인 ‘국가철도망 구축계획’에 포함되는 것이 필수다.

시 관계자는 "경기남부광역철도는 수원시민을 비롯한 420만 경기 남부권 주민들의 출퇴근 시간을 줄이고 첨단산업 거점을 연결할 핵심 교통망이며, 신분당선 연장선은 경기 서남부의 교통 지도를 바꿀 새로운 성장축"이라며 "해당 사업들이 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.