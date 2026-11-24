산이 높은 '수장산고(水長山高)의 마을'인 전북자치도 장수군이 잇따라 파크골프장을 개장하는 등 체육과 관광의 '융합도시 1번지'를 향한 포효에 나섰다.

24일 장수군에 따르면 지역 어르신들의 파크골프 수요가 급격히 늘며 전날 번암면 죽림리 8번지 일원에 9홀 규모의 번암파크골프장을 개장했다.

갈수록 심화하는 고령화와 건강에 대한 관심, 지역경제 활성화, 지방소멸위기라는 농산촌의 현실이 파크골프라는 생활체육과 맞물려 어르신들의 수요는 갈수록 늘어날 전망이다.

▲지역 어르신들의 파크골프 수요가 급격히 늘며 전날 번암면 죽림리 8번지 일원에 9홀 규모의 번암파크골프장을 개장했다. ⓒ장수군

▲번암파크골프장 개정은 18홀 규모의 장계파크골프장 개장에 이은 두 번째이다. ⓒ장수군

산촌에는 유휴지나 폐농경지, 폐시설부지, 기존 체육시설 주변공간 등 활용 가능한 토지가 있는데다 산과 숲, 맑은 공기라는 자연환경도 파크골프장의 매력을 높여주는 요인이 되고 있다.

장수군은 이와 관련해 2023년 체육진흥시설 지원사업 공모신청을 시작으로 부지매입과 실시설계 등 행정절차를 거쳐 지난해 5월 착공해 11월 조성공사를 완료했다.

올해 9월에 주변 정비공사까지 마무리하고 개장식을 갖게 됐다.

앞서 장수군은 지난해 9월 장계체육공원 부지에 1만3300㎡에 18홀 규모의 장계파크골프장을 조성한 바 있다.

번암파크골프장 개정은 18홀 규모의 장계파크골프장 개장에 이은 두 번째이다. 장수군은 또 앞으로 장수파크골프장을 개장할 예정인 등 파크골프를 지역의 핵심 생활체육으로 육성해 '체육‧관광 융합도시'로 발전해 나간다는 방침이다.

장수군은 군민들의 숙원사업 해결을 넘어 생활체육과 관광산업을 연계한 지역경제 활성화의 전환점으로 주목받고 있다.

도비 4억5000만원을 포함한 총사업비 10억원을 투입해 조성된 번암파크골프장은 1만500㎡ 부지에 9홀 규모로 누구나 무료로 즐길 수 있는 생활체육 인프라로 마련됐다.

남녀노소가 쉽게 참여할 수 있는 파크골프 특성상 가까운 곳에서 생활체육을 즐기며 군민의 건강증진은 물론 교류와 화합을 다지는 여가공간으로 활용될 것으로 기대된다.

최훈식 장수군수는 "파크골프는 걷기와 가벼운 운동을 결합한 스포츠로, 노년층이 비교적 쉽게 시작할 수 있으며 건강관리와 여가생활을 동시에 해결할 수 있다는 장점이 있다"며 "앞으로도 군민들이 더욱 안전하고 활기찬 일상을 보낼 수 있도록 생활체육‧휴식 공간을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔다.