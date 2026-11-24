더불어민주당 홍기원 국회의원(경기 평택갑)이 평택지역 어린이집 관계자들과 만나 영아 급간식비 지원 격차와 인건비 부담 등 보육 현장의 어려움을 듣고 개선 방안을 논의했다.

홍 의원은 지난 23일 지역사무실에서 평택시어린이집연합회와 간담회를 개최했다고 24일 밝혔다.

▲홍기원 국회의원.ⓒ홍기원 사무실

간담회에는 평택시어린이집연합회 회장과 어린이집 원장 18명, 이종원·김래현 평택시의원 등이 참석했다. 내년도 예산 논의가 진행되는 시점에서 안정적인 보육환경 조성을 위한 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 주요 논의 사항은 0∼2세 영아 급간식비 지원이다.

참석자들은 유보통합이 추진되고 있지만 연령과 이용 기관에 따른 지원 격차가 여전히 존재한다며 영아의 건강한 성장과 발달을 위한 국가 차원의 지원 확대가 필요하다고 강조했다.

현재 유치원은 무상급식 예산으로 급간식비를 별도 지원받는 반면, 어린이집은 급간식비가 보육료에 포함돼 추가 지원이 충분하지 않은 상황이라는 게 연합회 측 설명이다.

경기도의 경우 3∼5세 유아에게는 별도 지원이 이뤄지고 있지만 0∼2세 영아는 지원 대상에서 제외돼 있다. 어린이집 소재 지자체의 재정 여건에 따라 지원 여부와 금액에도 차이가 발생하는 것으로 나타났다.

연합회는 영아기에도 발달 단계에 맞는 영양 공급이 중요한 만큼 연령이나 지역에 따른 지원 격차를 해소하고, 매년 예산 상황에 따라 지원이 달라지지 않도록 국가 차원의 안정적인 지원체계를 마련해야 한다고 건의했다.

홍 의원은 "어린이집 아동 급간식비 국비 지원을 위한 내년도 예산 반영 논의가 국회에서 진행 중"이라며 관련 예산이 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

이 밖에도 민간·가정어린이집 조리사 인건비 부담과 외국인 자녀 보육료 지원 격차, 보육교사의 업무 강도에 비해 낮은 처우로 인한 교사 확보 어려움 등이 제기됐다.

홍 의원은 "유보통합 추진 과정에서 관계기관 간 역할과 재정 문제 등 해결해야 할 과제가 남아 있다"며 "0∼2세 급간식비 지원을 위한 내년도 예산 논의를 비롯해 저출생과 유보통합 등 보육환경 변화에 따른 현안을 꾸준히 살피고 현장과 수시로 소통하겠다"고 말했다.