아내가 운영하는 어린이집 직원 화장실에 카메라를 설치해 여성 직원 12명을 불법 촬영한 40대 남성이 항소심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.

수원지법 형사항소6-3부(이상훈 부장판사)는 24일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영) 등 혐의로 기소된 A씨의 항소심에서 징역 2년 6개월을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다.

▲수원법원종합청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

재판부는 A씨에게 사회봉사 80시간과 성폭력 치료프로그램 40시간 이수, 아동·청소년 관련 기관 등에 대한 7년간 취업제한도 명령했다.

재판부는 "이 사건 범행으로 피해자들이 큰 정신적 충격과 고통을 받고 있다"고 지적하면서도 "피고인이 범행을 인정하고 있고 피해자들과 합의해 모두 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝혔다"고 감형 이유를 설명했다.

이어 "일정 기간 구금생활을 하며 반성의 시간을 가졌을 것으로 보인다"고 덧붙였다.

A씨는 지난해 8월 초부터 12월 9일까지 경기 용인시의 한 어린이집 1층 직원용 화장실에 소형 카메라를 설치해 여교사 등 직원 12명을 불법 촬영한 혐의로 구속기소 됐다.

당시 A씨는 해당 어린이집에서 차량 운전기사로 근무한 것으로 파악됐다.

교사들이 카메라를 발견하고 경찰 신고를 요구했지만 A씨는 며칠간 신고를 미루고 사설 업체에 디지털 분석을 맡겨 촬영 자료를 없애려 한 것으로 조사됐다.

이후 촬영 자료가 담긴 SD카드를 버리고 강원 동해시로 달아났으며, 범행에 사용한 카메라 등을 바다에 던진 것으로 파악됐다.

1심 재판부는 피해자들이 상당한 정신적 충격을 받은 점과 A씨가 증거를 인멸하고 수사 과정에서 허위 진술을 반복한 점 등을 고려해 징역 2년 6개월을 선고했다.

A씨는 이에 불복해 항소했으며, 항소심 재판부는 피해자들과의 합의 및 범행 인정 등을 고려해 형량을 낮췄다.