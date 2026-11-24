경기 수원 광교신도시 상가를 돌아다니며 불특정 다수의 여성을 잇달아 추행한 30대 남성이 항소심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았다.

수원지법 형사항소6-3부(이상훈 부장판사)는 24일 강제추행 등 혐의로 기소된 A씨에 대한 검사의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

▲수원법원 종합청사 ⓒ프레시안(전승표)

재판부는 "원심의 형이 너무 가벼워 부당하다고 판단되지 않는다"고 판시했다.

A씨는 지난 1월 15일과 16일 이틀간 수원 광교신도시의 한 상가 건물 내 카페와 서점 등에서 여성 12명을 추행한 혐의를 받는다.

A씨는 여성들의 손을 갑자기 잡거나 어깨를 만졌으며, 의자에 앉아 있는 여성에게 다가가 뒤에서 포옹하는 등 추행을 반복한 것으로 조사됐다.

특히 A씨는 범행 전날인 15일에도 같은 장소에서 여성 4명을 추행해 경찰 조사를 받고 불구속 입건된 상태였으나, 다음 날 또다시 유사한 범행을 저질러 현행범으로 체포됐다.

A씨는 수사기관에서 충동적으로 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

앞서 1심 재판부는 불특정 다수의 피해자가 발생했고 피해자들이 정신적 고통을 호소하는 점, 경찰의 경고 조치 이후에도 범행을 반복한 점 등을 불리한 양형 사유로 판단했다.

다만 추행이 주로 손을 만지는 정도로 이뤄져 부위와 정도가 비교적 심각하지 않은 점, 정신질환 병세가 악화한 상태에서 범행한 것으로 보이는 점, 가족의 치료 및 선도 의지가 뚜렷한 점 등을 고려해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

검찰은 1심에서 재범 위험성 등을 이유로 징역 3년을 구형했으며, 선고 결과에 불복해 항소했다.

그러나 항소심 재판부는 원심의 형이 부당할 정도로 가볍지 않다고 판단해 검사의 항소를 기각했다.

A씨에게는 1심에서 명령한 성폭력 치료프로그램 40시간 이수와 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 3년간 취업제한도 그대로 유지됐다.