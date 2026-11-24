방제 추진 상황 및 대응 방안 논의

북부지방산림청(청장 송준호)은 24일 청사에서 관내 6개 국유림관리소장이 참석한 가운데 소나무재선충병 확산 방지와 피해 최소화를 위한 ‘소나무재선충병 총력 대응 대책회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 소나무재선충병 확산에 선제적으로 대응하고 각 기관별 방제 추진 상황 및 안전사고 예방 대책을 점검하는 한편, 현장 중심의 체계적인 방제 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

ⓒ북부지방산림청

소나무재선충병은 솔수염하늘소와 북방수염하늘소가 옮긴 소나무재선충이 소나무류의 수분과 양분 이동을 막아 잎이 붉게 변하며 빠르게 고사시키는 병이다.

이날 참석자들은 6개 국유림관리소별 지역 여건과 피해 상황을 고려한 방제 추진계획을 공유하고, 방제 사각지대가 발생하지 않도록 예찰 활동을 강화하기로 했다.

특히 ▲신속하고 누락목 없는 피해목 방제 사업 추진 ▲방제 사업 품질 강화 및 안전관리 철저 ▲지방정부 등 유관기관과의 협력 체계 구축 등을 중점적으로 논의했다.

송준호 북부지방산림청장은 “소나무재선충병 확산을 막기 위해서는 지역별 여건에 맞는 체계적인 방제와 기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “관내 6개 국유림관리소와 함께 방제 현장을 면밀히 살피고, 가용한 인력과 자원을 총동원해 소나무재선충병 방제에 총력을 다하겠다”고 강조했다.