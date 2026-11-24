고위공직자범죄수사처(공수처)가 한동훈 의원의 딸 '허위 스펙' 관련 수사 개입 의혹에 대해 본격 수사에 착수했다.

공수처는 24일 정례 브리핑을 통해 경찰로부터 이첩받은 한동훈 의원의 직권남용권리행사방해 등 혐의 고발 사건을 수사4부에 배당했다고 밝혔다.

앞서 시민단체 민생경제연구소 등은 한 의원 딸 대학 진학 과정에서 제기된 특혜 의혹과 관련해 한 의원의 '수사 무마 의혹'을 규명해달라는 취지로 경찰과 중대범죄수사청에 고발한 바 있다. 경찰은 해당 사건이 검사의 고위공직자 범죄에 해당할 수 있다고 판단해 공수처에 사건을 넘겼다.

앞서 한 의원은 딸은 고등학생 시절 기업에서 노트북 50여대를 후원받아 복지관에 기부하고 이를 대학 진학에 활용했다는 의혹 등을 받은 바 있다. 경찰은 지난 2023년 12월 관련 의혹을 불송치 결정했다.

또 한 의원이 법무부장관 시절 딸의 저작권법 위반 의혹을 확인하기 위해 경찰이 요청한 국제형사사법공조를 서울중앙지검이 반려하는 데 관여했다는 의혹도 제기된 상태다.